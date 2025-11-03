Convocado por Ancelotti, Hugo Souza explica recuperação no Corinthians

Goleiro sofreu uma luxação no ombro no duelo contra o Atlético, no dia 18, e fez tratamento intensivo para voltar ao Timão / Crédito: Jogada 10

Convocado mais uma vez pelo técnico Carlo Ancelotti para jogos da Seleção Brasileira em novembro, o goleiro Hugo Souza teve uma rápida recuperação para poder atuar pelo Corinthians contra o Grêmio, no último domingo. Aliás, o comandante da Amarelinha anunciou a lista nesta segunda-feira (3). O Brasil vai enfrentar Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente. Dessa maneira, Hugo Souza pode desfalcar o Timão no clássico diante do São Paulo, que ocorrerá na semana do dia 19, mas ainda não tem data confirmada.

O arqueiro lesionou o ombro em uma queda no fim da partida diante do Atlético, em 18 de outubro, e não entrou em campo contra o Vitória na rodada seguinte, dando lugar a Felipe Longo. Ele teve confirmada uma luxação no ombro esquerdo. Assim, sua rápida recuperação surpreendeu até o técnico Dorival Júnior. “Eu ainda duvidava que poderia estar em campo. Teve uma evolução muito rápida, se sentiu confiante para estar em campo. Não poderíamos contrariar o atleta”, disse o treinador, durante entrevista coletiva após a partida diante do Grêmio. Hugo Souza admite que pensou na Seleção durante recuperação Já Hugo Souza afirmou que trabalhou muito para poder voltar logo ao time do Corinthians. “Era uma lesão bem complicada, talvez eu demoraria um pouco mais a voltar, mas a gente trabalhou muito. Hoje eu pude voltar bem, sem dor e pude ajudar a equipe. Estou muito feliz com isso. Tenho que parabenizar o departamento médico do clube”, disse o jogador, na zona mista.