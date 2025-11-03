Convocado por Ancelotti, Hugo Souza explica recuperação no Corinthians

Convocado por Ancelotti, Hugo Souza explica recuperação no CorinthiansGoleiro sofreu uma luxação no ombro no duelo contra o Atlético, no dia 18, e fez tratamento intensivo para voltar ao Timão
Convocado mais uma vez pelo técnico Carlo Ancelotti para jogos da Seleção Brasileira em novembro, o goleiro Hugo Souza teve uma rápida recuperação para poder atuar pelo Corinthians contra o Grêmio, no último domingo. Aliás, o comandante da Amarelinha anunciou a lista nesta segunda-feira (3).
O Brasil vai enfrentar Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente. Dessa maneira, Hugo Souza pode desfalcar o Timão no clássico diante do São Paulo, que ocorrerá na semana do dia 19, mas ainda não tem data confirmada.
O arqueiro lesionou o ombro em uma queda no fim da partida diante do Atlético, em 18 de outubro, e não entrou em campo contra o Vitória na rodada seguinte, dando lugar a Felipe Longo. Ele teve confirmada uma luxação no ombro esquerdo. Assim, sua rápida recuperação surpreendeu até o técnico Dorival Júnior.
“Eu ainda duvidava que poderia estar em campo. Teve uma evolução muito rápida, se sentiu confiante para estar em campo. Não poderíamos contrariar o atleta”, disse o treinador, durante entrevista coletiva após a partida diante do Grêmio.
Hugo Souza admite que pensou na Seleção durante recuperação
Já Hugo Souza afirmou que trabalhou muito para poder voltar logo ao time do Corinthians.
“Era uma lesão bem complicada, talvez eu demoraria um pouco mais a voltar, mas a gente trabalhou muito. Hoje eu pude voltar bem, sem dor e pude ajudar a equipe. Estou muito feliz com isso. Tenho que parabenizar o departamento médico do clube”, disse o jogador, na zona mista.
O goleiro reconheceu que pensou na convocação da Seleção Brasileira durante seu tratamento. Entretanto, afirmou que sua meta era voltar a jogar logo pelo Corinthians.
“Sempre passa, com certeza. Quem está machucado não é convocado. Eu lutei para voltar o mais rápido possível pensando no clube. Eu quero estar sempre em campo, sempre ajudando. Seleção é consequência do que eu faço aqui. Eu me empenhei para voltar o mais rápido possível para estar em campo, para estar apto a ajudar a equipe e, se Deus quiser, ser convocado”, garantiu.
Com Hugo Souza, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, diante do Red Bull Bragantino, pela 32ª rodada do Brasileirão.