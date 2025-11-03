Convocação do Chile deve desfalcar quatro clubes no Brasileirão

Atlético-MG, Fortaleza, Grêmio e São Paulo têm jogadores na lista do Chile para os amistosos contra Rússia e Peru, na Data Fifa de novembro

Entre os convocados pelo treinador estão os zagueiros Iván Roman, do Atlético-MG, e Benjamin Kusevic, do Fortaleza. Apesar de ainda não estar confirmado, a dupla deve desfalcar os respectivos times no confronto entre os próprios clubes, que deve ser marcado para esta Data Fifa.

A Federação de Futebol do Chile divulgou, na tarde desta segunda-feira (3), a lista de convocados para os amistosos contra Rússia e Peru, na Data Fifa de novembro. E a lista do técnico Nicolás Córdova deve causar problemas para quatro clubes no Campeonato Brasileiro .

O jogo entre Atlético-MG e Fortaleza, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda não tem dada marcada, mas há a expectativa de que seja disputado na próxima semana, na Arena MRV. A CBF adiou a partida porque, na época, o Galo estava disputando os playoffs da Copa Sul-Americana.

Caso a partida entre Atlético-MG e Fortaleza seja, de fato, disputada na próxima semana, Jorge Sampaoli não poderá contar com Iván Roman, enquanto Palermo perderá Kusevic. O Chile vai enfrentar a Rússia e o Peru, respectivamente nos dias 15 e 18, em Sochi, na Rússia.

Além disso, Iván Roman e Kusevic também podem desfalcar seus clubes na 34ª rodada do Brasileirão. A CBF ainda não detalhou as datas desta rodada, mas os jogos acontecem nos dias 19 e 20 de novembro. Como o Chile joga na Rússia, na terça-feira (18), a dupla pode perder os respectivos duelos de Galo e Leão do Pici. O Atlético-MG recebe o Palmeiras, enquanto o Fortaleza visita o Bahia.

Grêmio e São Paulo também têm convocados pelo Chile

Além de Atlético-MG e Fortaleza, outros dois clubes brasileiros também tiveram jogadores convocados pelo técnico Nicolás Córdova. O atacante Aravena, do Grêmio, e Tapia, do São Paulo, também estão na lista do Chile para os amistosos de novembro.