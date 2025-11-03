Convocação da Seleção: veja onde assistir e o horário da lista de Ancelotti para a próxima Data Fifa

Convocação da Seleção: veja onde assistir e o horário da lista de Ancelotti para a próxima Data FifaTécnico divulga, nesta segunda, os convocados para os amistosos contra Senegal e Tunísia, em solo europeu, os últimos de 2025
O técnico Carlo Ancelotti anuncia, nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), a convocação da última Data Fifa desta temporada. Assim, o italiano irá divulgar quais jogadores representarão a Seleção Brasileira nos amistosos diante de Senegal e Tunísia, em território europeu.
Dessa forma, esses serão os últimos compromissos do Brasil em 2025. Afinal, mede forças com a seleção de Mané no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra, e com a Tunísia no dia 18, em Lille, na França.
O anúncio da lista terá a transmissão do canal SporTV e da CazéTV. A tendência é que ela tenha mais jogadores que atuam no futebol brasileiro, como forma de novos testes para a Copa do Mundo-2026.
Nos amistosos com Coreia do Sul e Japão, ambos em outubro, o foco foi maior em atletas que atuam na Europa. Isso porque apenas Hugo Souza (Corinthians), Vitinho (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco) e Fabrício Bruno (Cruzeiro), que jogam em equipes brasileiras, estiveram presentes na Ásia.
Por fim, o Brasil ainda terá, em março de 2026, amistosos contra França e Croácia, quando Ancelotti pretende já ter praticamente a lista fechada em sua mente. A Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções e ocorre no México, Canadá e Estados Unidos, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.