Conmebol define uniformes da final da Libertadores

Palmeiras e Flamengo decidem o título no próximo dia 29, em Lima, no Peru

O Palmeiras vestirá a sua tradicional camisa verde, com short branco e meiões verdes. Já o goleiro, por sua vez, vestirá camisa, short e meião azul claro. Por outro lado, o Flamengo vai usar sua tradicional camisa rubro-negra, assim como o meião. Contudo, o short será o preto, diferentemente da combinação principal em que utiliza o branco. O goleiro vestirá toda a peça em amarelo.

A Conmebol definiu nesta segunda-feira (3) os uniformes dos finalistas da Libertadores. Dessa forma, o Palmeiras vai a campo vestindo a tradicional camisa verde, enquanto o Flamengo jogará de rubro-negro. A combinação, portanto, é diferente da decisão de 2021. O Alviverde e o Rubro-Negro decidem o título continental no próximo dia 29, em Lima, no Peru.

A combinação é diferente da decisão de 2021. Na época, a Conmebol determinou que o Palmeiras usasse a mesma peça de 2025, enquanto o Flamengo utilizou camisa e meião brancos, além de short preto. Agora, os times vão se enfrentar utilizando suas principais camisas, colocando em campo toda a tradição da maior rivalidade do futebol brasileiro nos últimos anos.

Palmeiras e Flamengo vão decidir a Libertadores pela segunda vez. Em 2021, o Alviverde venceu por 2 a 1. No duelo dos tricampeões, o vencedor vai se tornar o primeiro e, por enquanto, único brasileiro tetracampeão da competição continental.

Além do título da Libertadores, Palmeiras e Flamengo também disputam o título do Brasileirão. Afinal, o Alviverde é o líder com 65 pontos, seguido de perto pelo Rubro-Negro, que está em segundo lugar com 64.

