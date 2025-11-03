Com transmissão da CazéTV, torcedor do Vasco cumpre promessa em São Januário; vídeos

Conhecido como "Vascabelo", Eduardo contou com a audiência de milhares de pessoas durante o corte e revelou o que fará com o cabelo

O torcedor do Vasco Eduardo da Silva cumpriu, no último domingo (02), a promessa que o consagrou como “Vascabelo” nas redes sociais. Após sustentar um processo de 219 dias sem cortar o cabelo, enquanto aguardava a série de resultados positivos do Cruz-Maltino, o influenciador enfim realizou o aguardado corte, mas ao vivo na CazéTV .

Conforme mencionado, a decisão de não cortar o cabelo por tanto tempo partiu de uma promessa pública. Eduardo só rasparia a cabeça quando o Cruz-Maltino vencesse quatro partidas consecutivas — algo que não ocorria há mais de um ano. O pacto foi concluído no último dia 26 de outubro, quando a equipe de Diniz superou o Bragantino por 3 a 0, em São Paulo.

Eduardo, desde então, iniciou os preparativos e deixou um mistério no ar sobre como e quando faria o corte. A promessa, então, teve seu capítulo final no pré-jogo da transmissão da CazéTV, no gramado de São Januário, antes da derrota por 2 a 0 para o São Paulo. O momento ainda contou com a narração especial de Luisinho.