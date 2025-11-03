Botafogo-SP vence, deixa Z4 e afunda Volta Redonda na Série B

Com a vitória, o Botafogo-SP deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 16º lugar, com 38 pontos. Já o Volta Redonda, por sua vez, está na penúltima colocação, com 34. Restam três rodadas e nove pontos em disputa. Dessa forma, o time carioca precisa tirar quatro de diferença para o time paulista, que é o primeiro fora do Z4. Por outro lado, os paulistas dependem apenas de si para permanecer na Série B.

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Botafogo-SP levou a melhor sobre o Volta Redonda e ganhou esperança para a reta final da Série B do Brasileirão . Afinal, o time paulista venceu o carioca por 1 a 0, nesta segunda-feira (3), fora de casa, e deixou o Z4. Um dos principais nomes do time, o centroavante Léo Gamalho fez o gol salvador já na etapa final.

Na próxima rodada, o Volta Redonda visita o Athletico-PR, sábado (8), às 18h30 (de Brasília), pela 36ª rodada da Série B, em jogo que pode decretar o rebaixamento do time carioca para a terceira divisão. Já o Botafogo-SP, por sua vez, recebe o Amazonas, segunda-feira (10), às 21h30, em Ribeirão Preto.

Léo Gamalho salva Botafogo-SP na etapa final

Jogando fora de casa, o Botafogo-SP começou melhor e criou as melhores oportunidades no início da partida. Apesar da superioridade nos primeiros 15 minutos, o time paulista não conseguiu transformar o volume em chances claras. Dessa forma, o Volta Redonda se manteve vivo e cresceu após o 20º giro do relógio. Na reta final, o Voltaço teve chance de abrir o placar, mas perdeu chance cara a cara.

Na etapa final, o panorama mudou. O Volta Redonda começou melhor e se arriscou mais, criando perigo em chutes de Bruno Barra. Contudo, o Botafogo-SP foi quem abriu o placar no Raulino de Oliveira. Léo Gamalho foi derrubado na área, aos 23 minutos, e o árbitro marcou pênalti. O próprio centroavante bateu e fez 1 a 0.

Em desvantagem, o Volta Redonda foi para o tudo ou nada. PK teve a melhor chance, mas a bola somente tirou tinta do travessão. Assim, apesar de terminar o jogo com mais finalizações (12 contra 9), faltou eficiência. Afinal, somente dois chutes foram no alvo e nenhum deles foi perigoso. Do outro lado, o Botafogo-SP acertou três de nove tentativas na direção do gol, sendo mais incisivo.