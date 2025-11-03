Botafogo encaminha a contratação do zagueiro Riquelme, do Sport

Transação para o Alvinegro fará com que Leão da Ilha quite dívida relativa à compra do atacante Carlos Alberto, no início do ano

As tratativas envolvem o abatimento de uma dívida que o Leão possui com o Alvinegro pela contratação do atacante Carlos Alberto. O clube nordestino atrasou algumas parcelas pelo jogador, que custou R$ 15 milhões. Aliás, o rendimento não agradou e ele acabou emprestado ao Cuiabá, que disputa a segunda divisão do Brasileiro.

O Botafogo encaminhou a compra do zagueiro Riquelme, do Sport, por aproximadamente 2 milhões de dólares, cerca de R$ 11 milhões. Assim, restam apenas algumas pendências burocráticas para que o acordo seja concretizado. A informação é de Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.

Além disso, o Leão da Ilha pretende ficar com 30% dos direitos econômicos de Riquelme a fim de lucrar numa eventual futura negociação do defensor com outro clube. Uma das pendências é que os pernambucanos ainda esperam ficar com um valor residual a receber em dinheiro.

Vale lembrar que o defensor tem contrato atualmente com o Sport até o final de 2028 e deve assinar com o Glorioso até o fim de 2029. O interesse surgiu, pois o jogador foi um dos destaques da MadCup, competição disputada em Madri, na Espanha.

Por fim, capitão da equipe, o zagueiro esteve à frente da defesa que não sofreu nenhum gol em sete partidas. Natural de Luziápolis, Zona da Mata de Alagoas, o atleta tem 1,90m e é destro. Ele esteve no banco de reservas no último sábado, no revés para o Flamengo, por 3 a 0, no Maracanã.