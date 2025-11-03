 Botafogo é patrimônio histórico, cultural e imaterial do Rio de Janeiro

Projeto de lei parlamentar menciona o fato de o Glorioso ser o único clube do país com títulos nos três séculos

O Botafogo foi oficialmente classificado como patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro, conforme publicado, nesta segunda-feira (3), no Diário Oficial. O projeto de lei é de autoria da deputada estadual Verônica Lima (PT).

Sancionado pelo governador Cláudio Castro (PL), a ação da parlamentar menciona o fato de o Botafogo ser o único clube do país com títulos nos três séculos. O texto inclui o remo, e a importância do Glorioso para a Seleção Brasileira. O Glorioso é o clube que mais cedeu jogadores à equipe pentacampeã mundial, como, por exemplo, os ídolos Garrincha, Didi, Jairzinho, Caju, Nilton Santos e Zagallo.