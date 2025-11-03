Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bebeto visita exposição sobre os 75 anos do Maracanã

Bebeto visita exposição sobre os 75 anos do Maracanã

Tetracampeão mundial apoiou a ideia de Zico sobre criar um Museu do Futebol do Rio
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Campeão da Copa do Mundo de 1994, Bebeto visitou, nesta segunda-feira (3), a exposição sobre os 75 anos do Maracanã, na sede histórica da Alerj, no Palácio Tiradentes. Assim, o ex-deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro destacou a importância de se preservar a memória do estádio mais emblemático do futebol brasileiro.

“Reviver parte desses 75 anos da história do Maracanã foi muito especial. Este estádio representa a realização de um sonho. Quando eu era menino, lá em Salvador, com 10 ou 11 anos, sonhava jogar aqui com meus ídolos — Zico, Adílio, Andrade — que a vida depois me deu como irmãos. Cheguei ao Flamengo, joguei ao lado do Zico e consegui fazer história”, disse Bebeto.

A exposição tem a entrada gratuita e acontecerá até o próximo dia 10. A mostra conta com mais de 400 peças em exibição, entre itens raros e inéditos. Dessa forma, resgata momentos marcantes da história do esporte e do próprio Maracanã. Assim, Bebeto apoiou também a sugestão dada por Zico, sobre criar o Museu do Futebol do Rio.

“Essa ideia é maravilhosa, ainda mais vinda do Galinho. Ele e o Roberto Dinamite foram minhas grandes inspirações. Tive a honra de jogar com os dois, mesmo que por pouco tempo, e isso me marcou muito. O futebol é a paixão do nosso povo, e por isso a importância de se ter um espaço como esse no Rio”, afirmou o tetracampeão mundial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar