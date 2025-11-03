Bebeto visita exposição sobre os 75 anos do Maracanã

“Reviver parte desses 75 anos da história do Maracanã foi muito especial. Este estádio representa a realização de um sonho. Quando eu era menino, lá em Salvador, com 10 ou 11 anos, sonhava jogar aqui com meus ídolos — Zico, Adílio, Andrade — que a vida depois me deu como irmãos. Cheguei ao Flamengo , joguei ao lado do Zico e consegui fazer história”, disse Bebeto.

Campeão da Copa do Mundo de 1994, Bebeto visitou, nesta segunda-feira (3), a exposição sobre os 75 anos do Maracanã, na sede histórica da Alerj, no Palácio Tiradentes. Assim, o ex-deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro destacou a importância de se preservar a memória do estádio mais emblemático do futebol brasileiro.

A exposição tem a entrada gratuita e acontecerá até o próximo dia 10. A mostra conta com mais de 400 peças em exibição, entre itens raros e inéditos. Dessa forma, resgata momentos marcantes da história do esporte e do próprio Maracanã. Assim, Bebeto apoiou também a sugestão dada por Zico, sobre criar o Museu do Futebol do Rio.

“Essa ideia é maravilhosa, ainda mais vinda do Galinho. Ele e o Roberto Dinamite foram minhas grandes inspirações. Tive a honra de jogar com os dois, mesmo que por pouco tempo, e isso me marcou muito. O futebol é a paixão do nosso povo, e por isso a importância de se ter um espaço como esse no Rio”, afirmou o tetracampeão mundial.

