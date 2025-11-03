Barros sente dores e preocupa o Vasco para clássico com o Botafogo

Volante levou a pior em dividida com Lucas Moura, do São Paulo, fez tratamento no intervalo, porém não conseguiu ficar em campo até o fim

Vale destacar que o lance ocorreu aos 34′ do primeiro tempo. O atacante do Tricolor Paulista acertou a perna direita do jogador cruz-maltino, com um famoso tostão. O atleta, então, deixou a Colina Histórica mancando.

Após o revés para o São Paulo, Cauan Barros, do Vasco, deixou São Januário com muitas dores. Nesse sentido, o volante, que levou a pior em dividida com Lucas Moura, preocupa para o confronto com o Botafogo, nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Cauan ainda seguiu em campo até o fim do primeiro tempo. Antes da volta do intervalo, fez tratamento com gelo e tomou uma injeção no local para diminuir a dor, porém não surtiu efeito, segundo informações do portal “ge”. Diante disso, o volante deixou o gramado aos 12′ da etapa final. Dessa forma, o técnico Fernando Diniz explicou o problema físico do jogador.

“Ele teve uma entorse no primeiro tempo, fez gelo no intervalo. Mas não foi (a substituição) só por conta disso. Tinha dúvida sobre tirá-lo ou o Tchê Tchê. O Tchê Tchê de cinco ia dar mais serenidade no jogo, e o Barros com entorse talvez não aguentasse terminar o jogo”, disse.

O jovem se tornou peça essencial no esquema de Diniz e passou a ser titular justamente diante do Glorioso, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Desde que voltou do empréstimo ao América-MG, o volante conheceu sua primeira derrota, neste domingo (2), contra o Tricolor Paulista por 2 a 0, em São Januário.