Atlético e Cruzeiro prestam homenagem ao músico Lô Borges

Torcedor da Raposa, cantor, compositor e um dos fundadores do grupo Clube de Esquina morreu na noite do último domingo (2) / Crédito: Jogada 10

Atlético e Cruzeiro homenageram o cantor e compositor Lô Borges. O artista, afinal, morreu no último domingo (2), aos 73 anos. Nas redes sociais, os clubes se solidarizaram com a família do fundador do Clube da Esquina. “O Galo lamenta profundamente o falecimento de Lô Borges, importante cantor e compositor brasileiro. Nascido em Belo Horizonte, Lô foi um dos fundadores do Clube da Esquina, movimento que marcou época na música popular brasileira. O Clube Atlético Mineiro expressa suas condolências aos familiares, amigos e admiradores do artista”, escreveu o Alvinegro.

Lô Borges, aliás, era torcedor do Cruzeiro e frequentava o Mineirão. E foram jogos do seu time do coração que o inspiraram para compor a melodia de Trem Azul, lançada em 1972 e transformada em hino informal pela torcida da Raposa, que a entoa nas arquibancadas do Mineirão. Nascido em Belo Horizonte e cruzeirense fanático desde a infância, ele foi um dos grandes responsáveis por revolucionar a Música Popular Brasileira nas décadas de 1970 e 1980, com composições e interpretações que se tornaram ícones da história do estado e do país”, iniciou o Cruzeiro. “Desejamos força aos familiares, amigos e fãs neste momento difícil. Eternamente, Lô é do mundo, é Minas Gerais”, completou o clube, em nota nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (3/11).