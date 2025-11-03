Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético de Madrid x St-Gilloise: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético de Madrid x St-Gilloise: onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes estão longe do Top 8 e, com apenas três pontos na fase de liga da Champions, quem tropeçar se complica de vez
Atlético de Madrid e Royale Union St. Gilloise, o atual campeão belga, se enfrentam nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de liga da Champions. O jogo será às 17h (de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madrid, e marca exatamente a metade desta fase, que tem 36 times, mas apenas oito rodadas e que dá aos oito primeiros a vaga direta às oitavas. Já os times entre o 9º e o 24º jogarão uma repescagem, e quem estiver do 25º ao 36º está eliminado.

Para o Atlético, é um jogo muito decisivo. O time tem apenas três pontos, em 19º lugar. Um tropeço deixa o time em situação dramática até mesmo por uma vaga aos playoffs (dos 9º aos 24º lugares). E o seu rival é um adversário direto. Afinal, tem os mesmos três pontos dos espanhóis, mas está em 24º, exatamente na última vaga para os playoffs e tem de vencer.

Onde assistir

O canal HBO Max transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Atlético de Madrid?

O Atlético de Madrid tem quase a sua força máxima para o jogo desta terça-feira. Mas fica a dúvida: como precisa da vitória e enfrenta um rival mais frágil, Simeone ousará e apostará em um trio de ataque com Griezmann, Sorloth e Álvarez? Ou deixará o astro francês no banco e vai de González para formar um meio de campo no tradicional 4-4-2?

Na coletiva desta segunda-feira, quando perguntado sobre a entrada ou não de Griezmann como titular, Someone desconversou:

“Griezmann entrou em campo outro dia como sempre (NR: contra o Sevilla), e jogou muito bem. O time terminou o jogo forte. Além de seu status de lenda, seu lugar é no presente, e ele tem que nos ajudar dentro e fora de campo, assim como Koke, Oblak e Josema”.

Como chega o Union Saint-Gilloise?

O Gilloise terá muitas alterações em relação ao seu time base. Mohammed Fuseini, vetado por lesão no tornozelo, e o artilheiro Promisse estarão fora. Assim, sem o canadense, que é o goleador do time, dois brigam pela vaga no ataque no esquema 3-6-1: Niang ou o equatoriano Kevin Rodríguez. Mas este último é o favorito.

Na defesa, três zagueiros, com destaque para o experiente Mac Allister. No ataque, o equatoriano Kevin Rodríguez está confirmado. Resta apenas saber se o técnico começará com ele e Niang ou se manterá apenas um atacante. Mas, segundo o treinaodr David Hubert, que ninguém espere que o time belga  não lute com todasas forças para obter um bom resultado.

“O Atlético é uma das equipes que fazem parte do topo do futebol europeu. Porém, não viemos até Madri como turistas para conhecer o estádio. Enfim, queremos conseguir algo relevante.”

ATLÉTICO DE MADRID X ST. GILLOISE

4ª Rodada da Liga dos Campeões
Data e Horário: 4/11/2025, 17h (de Brasília)
Local: Estádio Metropolitano. Madri(ESP)
ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Gimenez, Hancko e Ruggeri; Simeone, Koke, Baena e Gonzalez (Griezmann); Sorloth e Alvarez. Técnico: Simeone
ST.GILLOISE: Scherpen; Mac Allister, Burgess e Leysen; Niang, De Perre, Zorgane e Khalaily; Hadj e Giger; Kevin Rodriguez (Niang). Técnico: David Hubert
Árbitro: Espen Eskas (NOR)
Auxiliares: Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin (NOR)
VAR: Pol van Boekel (HOL)

