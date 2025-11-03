Ataque do Fluminense atinge marca negativa após derrota

Jogadores do setor não fazem gols há um mês e precisam retomar bom momento em busca da vaga para Libertadores 2026

O ditado popular “a melhor defesa é o ataque” não entra em jogo para o Fluminense. Afinal, os atacantes não vivem bom momento e completarão um mês sem balançar as redes na terça-feira (4). Além disso, o time comandado por Luis Zubeldía encara grande queda ofensiva. Na derrota para o Ceará no último domingo, o Tricolor pouco chutou ao gol do adversário e passou em branco.

O último tento marcado por um jogador do setor de ataque foi de Kevin Serna e Keno, no dia 4 de outubro, na vitória sobre o Atlético por 3 a 0, no Maracanã. Depois disso, os números ofensivos do Fluminense tiveram grande queda. Foram somente quatro gols e todos por jogadores do setor defensivo.