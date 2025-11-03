Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque do Fluminense atinge marca negativa após derrota

Ataque do Fluminense atinge marca negativa após derrota

Jogadores do setor não fazem gols há um mês e precisam retomar bom momento em busca da vaga para Libertadores 2026
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ditado popular “a melhor defesa é o ataque” não entra em jogo para o Fluminense. Afinal, os atacantes não vivem bom momento e completarão um mês sem balançar as redes na terça-feira (4). Além disso, o time comandado por Luis Zubeldía encara grande queda ofensiva. Na derrota para o Ceará no último domingo, o Tricolor pouco chutou ao gol do adversário e passou em branco.

O último tento marcado por um jogador do setor de ataque foi de Kevin Serna e Keno, no dia 4 de outubro, na vitória sobre o Atlético por 3 a 0, no Maracanã. Depois disso, os números ofensivos do Fluminense tiveram grande queda. Foram somente quatro gols e todos por jogadores do setor defensivo.

Os laterais Renê e Samuel Xavier marcaram uma vez cada, assim como o zagueiro Thiago Silva e o volante Martinelli. O artilheiro do Fluminense na temporada é o atacante Germán Cano. No entanto, o argentino não faz um gol há oito jogos.

No período de um mês, John Kennedy, Germán Cano, Canobbio, Kevin Serna, Keno, Everaldo, Santiago Moreno e Riquelme tiveram oportunidades dentro de campo. Entretanto, nenhum deles foi capaz de balança as redes.

Precisando melhorar o ataque, o Fluminense volta a campo na quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, diante do Mirassol, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flu ocupa a sétima colocação, com 47 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar