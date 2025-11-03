Árbitro relata ofensas de Sampaoli e Victor em Internacional x Atlético

Técnico foi expulso ainda no primeiro tempo, enquanto diretor teria abordado Alex Gomes Stefano. Galo se manifesta em nota / Crédito: Jogada 10

O árbitro Alex Gomes Stefano explicou na súmula do jogo entre Internacional e Atlético, pela 31ª rodada do Brasileirão, a expulsão do técnico Jorge Sampaoli, em Porto Alegre. Além disso, ele ainda afirmou também relatou ofensas do diretor de futebol do clube, Victor Bagy. Stefano, portanto, relatou “atitude ríspida” do argentino ao protestar contra decisões da arbitragem. O comandante alvinegro, aliás, recebeu cartão vermelho aos 35 minutos do duelo do último domingo (2), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

“Expulsei com cartão vermelho direto o sr. Jorge Luis Sampaoli, técnico da equipe visitante, por protestar de forma reiterada as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras de forma ríspida: ‘Isso é uma vergonha! Vai lá e cabeceia a bola para eles!”. E também por sair da sua área técnica. Cabe ressaltar que me senti ofendido com tais palavras”, escreveu o árbitro. Ofensas de Victor Bagy De acordo com o árbitrom o dirigente do Galo abordou o árbitro no intervalo da partida, quando este se dirigia aos vestiários. Segundo Stefano, Victor Bagy gritou de forma agressiva: “Você tem que ser escoltado mesmo, isso é uma vergonha! Depois não quer que eu reclame!”. O documento também registra uma nova abordagem após o apito final. Desta vez, o diretor do Atlético ironizou a atuação da equipe de arbitragem: “Parabéns para o VAR, ele apitou o jogo! Ele salvou vocês!”. O diretor, aliás, não ficou na bronca somente com o árbitro. Ele também se manifestou, em coletiva, após o empate do Galo com o Internacional, pela 31ª rodada do Brasileirão.

“Lamentável mais uma vez a gente vir aqui falar de arbitragem. É chover no molhado. A cada rodada nós temos algum clube reclamando. Entendo que o que aconteceu aqui hoje foi preocupante, para não dizer lamentável. Não estou aqui para culpar árbitro, mas estou aqui pra falar no sentido de profissionalização, no sentido de melhoras. Que é uma demanda que a gente observa há muito tempo. E ano após ano a pauta após toda rodada é arbitragem. Acho que a gente acaba manchando um pouco o produto do futebol, acaba interferindo em resultados”. Expulsão de Victor Hugo Por fim, o árbtro também explicou da expulsão do zagueiro ainda no primeiro tempo. O jogador do Atlético foi punido após falta cometida em Borré.