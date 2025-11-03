Aníbal Moreno volta a ser desfalque no Palmeiras para o clássico contra o Santos

Aníbal Moreno volta a ser desfalque no Palmeiras para o clássico contra o SantosArgentino retornou de lesão na partida contra o Juventude, mas recebeu o terceiro amarelo e fica de fora da próxima partida
Líder do Brasileirão, o Palmeiras se manteve de forma isolada na primeira colocação ao vencer o Juventude, no último domingo (2). Agora, o Verdão volta a campo na próxima quinta-feira (6), para enfrentar o Santos, no Allianz Parque, às 21h30.
Para o clássico, o Alviverde terá mais uma vez o desfalque do volante Aníbal Moreno. O jogador ficou de fora do jogo de ida da semifinal da Libertadores contra a LDU e da partida contra o Cruzeiro por conta de uma lesão na pandurrilha esquerda e voltou a ser titular contra o Juventude. Entretanto, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do duelo contra o Santos.
Para a posição, Abel Ferreira pode utilizar Emiliano Martínez, que também atuou como titular na Serra Gaúcha. Outra opção é Bruno Fuchs, que tem desempenhado a função nos últimos jogos do Palmeiras e vem agradando o português por conta da sua saída de bola.
