André já treina com bola e vive expectativa de retorno no Corinthians

André já treina com bola e vive expectativa de retorno no CorinthiansVolante iniciou o trabalho de transição para os gramados e pode deixar o departamento médico do Timão quase esvaziado
Além da vitória contra o Grêmio, no último domingo (2), o Corinthians começou a semana com outra grande notícia. O volante André, que se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, está com o tratamento avançado e já vive a expectativa de volta aos gramados.
O jovem jogador já iniciou o trabalho de transição para os campos e realiza atividades com bola no CT Joaquim Grava. Entretanto, o volante ainda precisa readquirir ritmo de jogo para voltar a treinar com os companheiros e ser relacionado novamente. André não atua desde a partida contra o Santos, na Vila Belmiro, no último dia 15, quando deixou o campo lesionado já nos acréscimos.
Para Dorival Júnior, o retorno de André traz alívio. Afinal, o departamento médico do Corinthians fica ainda mais esvaziado nesta reta final de temporada. No momento, o Timão tem apenas o atacante Vitinho, que se recupera de uma artroscopia no joelho direito, afastado por questões físicas.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.