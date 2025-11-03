André já treina com bola e vive expectativa de retorno no Corinthians

Volante iniciou o trabalho de transição para os gramados e pode deixar o departamento médico do Timão quase esvaziado

Além da vitória contra o Grêmio, no último domingo (2), o Corinthians começou a semana com outra grande notícia. O volante André, que se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, está com o tratamento avançado e já vive a expectativa de volta aos gramados.

O jovem jogador já iniciou o trabalho de transição para os campos e realiza atividades com bola no CT Joaquim Grava. Entretanto, o volante ainda precisa readquirir ritmo de jogo para voltar a treinar com os companheiros e ser relacionado novamente. André não atua desde a partida contra o Santos, na Vila Belmiro, no último dia 15, quando deixou o campo lesionado já nos acréscimos.