Ancelotti fala sobre Vini Jr e retorno de Fabinho à Seleção

Técnico italiano dá forte declaração sobre caso polêmico de Vini com técnico Xabi Alonso, do Real Madrid e fala sobre lista final / Crédito: Jogada 10

O técnico Carlo Ancelotti conversou com a imprensa após a convocação da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (3/11), na sede da CBF. O Mister, afinal, deu declarações fortes sobre Vini Jr, falou sobre Neymar e revelou que a lista está quase 70% fechada para a Copa do Mundo.

Sobre o comportamento recente de Vini Jr, que brigou com o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, após substituição em jogo do Campeonato Espanhol, Ancelotti declarou que “não é seu pai, nem irmão”. No entanto, defendeu o fato de o jogador ter pedido desculpas após o caso. LEIA MAIS: PSG x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem “Bom, nós temos uma relação muito boa com o Vinicius, assim como temos uma relação muito boa com todos os jogadores. E quando acontece algo, obviamente nós informamos e pedimos conselhos. Falamos com o Vinicius sobre o tema de sua reação. Eu o disse o que pensei. Cometeu um erro. Ele entendeu o erro, me parece que pediu desculpas. E o tema está, creio, resolvido. Nada mais. Ele é um jogador muito importante para nós. Pode nos ajudar muito. Temos muito carinho com ele. Creio que não tem problema nem aqui, nem com seu clube. A vida pessoal é dele. Não sou seu pai, nem seu irmão. Eu quero ser para ele um treinador e nada mais. Sua vida pessoal é sua”, afirmou. Neymar e Fabrício Bruno O treinador, então, falou brevemente sobre Neymar. Ele ainda aguarda o craque do Santos voltar a ficar bem fisicamente. Na mesma resposta, também falou sobre Fabrício Bruno, do Cruzeiro, que falhou no último jogo da Seleção Brasileira (derrota por 3 a 2 sobre o Japão).

“Não falei com Neymar. Vamos ver quando ele vai recuperar e voltar a jogar. Sobre Fabrício Bruno, ele saiu triste do jogo contra o Japão. Mas o pensamento do estafe técnico da CBF não é só sobre o erro dele. É sobre muitos jogos, que ele vem fazendo bem. Nós temos muita confiança nele, suas características e sua qualidade. Em geral, o erro é um bom momento para ser melhor e aprender”, avaliou. Testes na Seleção “Creio que nos últimos jogos, mudamos muito a equipe para testes. Nesse sentido, são positivos, é uma evolução que temos que fazer. Acho que os testes feitos foram bem. Tenho mais conhecimento dos jogadores. Acho que não vamos fazer esse tipo de mudança que fizemos na Data Fifa de outubro. Eu acho que vou ter uma equipe nos dois jogos um pouco mais definido. A verdade é que nessa convocação eu tenho jogadores como Fabinho, que quero avaliar, como Juba, Vitor Roque, que está indo muito bem no Campeonato Brasileiro. Temos sete jogadores do Brasileiro. Isso significa que a CBF tem muita consideração ao que está acontecendo no campeonato. Um bom nível. Repito os jogos contra Senegal vamos ter uma equipe um pouco mais definida, com menos teste”, afirmou. Perguntado sobre Fabinho e Casemiro, o treinador brincou com a repórter Monique Danello, do TNT Sports, por não ter entendido a questão. Rodrigo Caetano, uma espécie de intérprete ao seu lado, o ajudou na tradução. Então, afirmou que convocou Fabinho exatamente por se encaixar nas características de Casemiro para a dupla de volantes.

“Eu só entendi Fabinho e Casemiro (risos). Essa é a realidade. Quero encontrar um perfil para encaixar com as características de Casemiro. Temos meio-campistas muito bons, mas com perfil defensivo diferente. Creio que Fabinho tem essa característica. A estrutura, a posição, a experiência. É um jogador que vem jogando, jogou a um nível muito alto na Europa”, defendeu. Lista está fechada? Ancelotti também informou que entre 17 e 18 jogadores já têm nome assegurado na convocação para a Copa do Mundo. “Creio que mais tempo que eu estou com os jogadores, mais perto ficamos da lista definitiva. Estamos muito perto do que pode ser a lista de junho. Creio que 17, 18 jogadores. Depois, há muito tempo. Há uma Data Fifa muito importante em março. Então, temos que avaliar bem os jogadores. Nesses seis meses, muito vai depender das lesões que, infortunadamente, podem acontecer. A lista está bastante definida”, revelou.

O italiano respondeu questionamento sobre a convocação de jogadores de Flamengo e Palmeiras. Os times, afinal, disputam ponto a ponto o título brasileiro e possuem jogos marcados para a próxima Data Fifa. “Sim. Conhecemos o calendário. A prioridade nesse momento é a equipe nacional, a Seleção Brasileira. Então, chamamos jogadores que eu acho que podem ajudar a Seleção nestes dois jogos, como os dois jogadores do Flamengo e o Vitor Roque, do Palmeiras”, revelou. Ainda sobre o Flamengo, Ancelotti falou sobre Danilo e Alex Sandro, nomes convocados em questão. Ele exaltou a experiência de ambos e ainda elogiou a “liderança” de Danilo.