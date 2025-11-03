Ancelotti fala sobre Vini Jr e retorno de Fabinho à Seleção

Ancelotti fala sobre Vini Jr e retorno de Fabinho à SeleçãoTécnico italiano dá forte declaração sobre caso polêmico de Vini com técnico Xabi Alonso, do Real Madrid e fala sobre lista final
O técnico Carlo Ancelotti conversou com a imprensa após a convocação da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (3/11), na sede da CBF. O Mister, afinal, deu declarações fortes sobre Vini Jr, falou sobre Neymar e revelou que a lista está quase 70% fechada para a Copa do Mundo.
Sobre o comportamento recente de Vini Jr, que brigou com o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, após substituição em jogo do Campeonato Espanhol, Ancelotti declarou que “não é seu pai, nem irmão”. No entanto, defendeu o fato de o jogador ter pedido desculpas após o caso.
“Bom, nós temos uma relação muito boa com o Vinicius, assim como temos uma relação muito boa com todos os jogadores. E quando acontece algo, obviamente nós informamos e pedimos conselhos. Falamos com o Vinicius sobre o tema de sua reação. Eu o disse o que pensei. Cometeu um erro. Ele entendeu o erro, me parece que pediu desculpas. E o tema está, creio, resolvido. Nada mais. Ele é um jogador muito importante para nós. Pode nos ajudar muito. Temos muito carinho com ele. Creio que não tem problema nem aqui, nem com seu clube. A vida pessoal é dele. Não sou seu pai, nem seu irmão. Eu quero ser para ele um treinador e nada mais. Sua vida pessoal é sua”, afirmou.
Neymar e Fabrício Bruno
O treinador, então, falou brevemente sobre Neymar. Ele ainda aguarda o craque do Santos voltar a ficar bem fisicamente. Na mesma resposta, também falou sobre Fabrício Bruno, do Cruzeiro, que falhou no último jogo da Seleção Brasileira (derrota por 3 a 2 sobre o Japão).
“Não falei com Neymar. Vamos ver quando ele vai recuperar e voltar a jogar. Sobre Fabrício Bruno, ele saiu triste do jogo contra o Japão. Mas o pensamento do estafe técnico da CBF não é só sobre o erro dele. É sobre muitos jogos, que ele vem fazendo bem. Nós temos muita confiança nele, suas características e sua qualidade. Em geral, o erro é um bom momento para ser melhor e aprender”, avaliou.
Testes na Seleção
“Creio que nos últimos jogos, mudamos muito a equipe para testes. Nesse sentido, são positivos, é uma evolução que temos que fazer. Acho que os testes feitos foram bem. Tenho mais conhecimento dos jogadores. Acho que não vamos fazer esse tipo de mudança que fizemos na Data Fifa de outubro. Eu acho que vou ter uma equipe nos dois jogos um pouco mais definido. A verdade é que nessa convocação eu tenho jogadores como Fabinho, que quero avaliar, como Juba, Vitor Roque, que está indo muito bem no Campeonato Brasileiro. Temos sete jogadores do Brasileiro. Isso significa que a CBF tem muita consideração ao que está acontecendo no campeonato. Um bom nível. Repito os jogos contra Senegal vamos ter uma equipe um pouco mais definida, com menos teste”, afirmou.
Perguntado sobre Fabinho e Casemiro, o treinador brincou com a repórter Monique Danello, do TNT Sports, por não ter entendido a questão. Rodrigo Caetano, uma espécie de intérprete ao seu lado, o ajudou na tradução. Então, afirmou que convocou Fabinho exatamente por se encaixar nas características de Casemiro para a dupla de volantes.
“Eu só entendi Fabinho e Casemiro (risos). Essa é a realidade. Quero encontrar um perfil para encaixar com as características de Casemiro. Temos meio-campistas muito bons, mas com perfil defensivo diferente. Creio que Fabinho tem essa característica. A estrutura, a posição, a experiência. É um jogador que vem jogando, jogou a um nível muito alto na Europa”, defendeu.
Lista está fechada?
Ancelotti também informou que entre 17 e 18 jogadores já têm nome assegurado na convocação para a Copa do Mundo.
“Creio que mais tempo que eu estou com os jogadores, mais perto ficamos da lista definitiva. Estamos muito perto do que pode ser a lista de junho. Creio que 17, 18 jogadores. Depois, há muito tempo. Há uma Data Fifa muito importante em março. Então, temos que avaliar bem os jogadores. Nesses seis meses, muito vai depender das lesões que, infortunadamente, podem acontecer. A lista está bastante definida”, revelou.
O italiano respondeu questionamento sobre a convocação de jogadores de Flamengo e Palmeiras. Os times, afinal, disputam ponto a ponto o título brasileiro e possuem jogos marcados para a próxima Data Fifa.
“Sim. Conhecemos o calendário. A prioridade nesse momento é a equipe nacional, a Seleção Brasileira. Então, chamamos jogadores que eu acho que podem ajudar a Seleção nestes dois jogos, como os dois jogadores do Flamengo e o Vitor Roque, do Palmeiras”, revelou.
Ainda sobre o Flamengo, Ancelotti falou sobre Danilo e Alex Sandro, nomes convocados em questão. Ele exaltou a experiência de ambos e ainda elogiou a “liderança” de Danilo.
“Duas coisas distintas. Alex Sandro, quando está bem, ele mostrou no primeiro jogo, em junho, quando jogou muito bem. É muito confiável. Tem experiência, conhecimento da posição, personalidade. Quando ele está num bom nível físico, é um dos melhores laterais que a Seleção tem. Danilo é um pouco diferente. A ideia que eu tenho dele é que é o único defensor brasileiro que pode cobrir as quatro posições. Lateral-direito, zagueiro (duas posições), lateral-esquerdo, sem problema. O que eu gosto dele são duas coisas: experiência e liderança”, afirmou.
Veja outras respostas de Carlo Ancelotti
Richarlison, que ainda não fez gol no ciclo
“Outro tema que estamos avaliando com o estafe técnico. É um perfil diferente de João Pedro, Matheus Cunha e Vitor Roque. Eles gostam de jogar com bola. Não têm o perfil da referência, mas o Richarlison tem. É uma outra oportunidade para ele. Ele pode recuperar bem, jogar, estar na convocatória, mas vou ver. Estamos encontrando um centroavante desse perfil. Como centroavante, marcou muitos gols assim pela Seleção.”
Luciano Juba, do Bahia
“Jogador com perfil técnico muito importante. Fez uma assistência muito boa para o gol do Bahia. Pode jogar por dentro como lateral-esquerdo. Está fazendo muito bem com o Bahia. Creio que ele merece e que podemos fazer uma avaliação sobre ele.”
Considera levar alguém que não tenha intensidade de 90 minutos
“Pode ser que eu vá levar jogador que não tenha intensidade para o primeiro e segundo jogo, mas não vou chamar jogadores que não podem ter intensidade por todo o Mundial. Precisamos de jogadores fisicamente em nível top.”
Levar 35 jogadores na primeira convocação pré-Copa é uma ideia?
“O dia que começamos a preparação para a Copa do Mundo, teremos 26 jogadores. Não vou chamar nenhum mais. O primeiro dia já vai ser da lista definitiva para a Copa do Mundo.”
O maior problema é a lateral-esquerda?
“Fazemos testes para que não nos equivoquemos na lista final, então é por isso que fazemos testes. Acho que nessa última convocação, encontramos um lateral-esquerdo muito bom, que não conhecia tanto; o Douglas Santos (Zenit). Fazemos testes para evitar problemas e, por isso, quero conhecer de perto os jogadores e as pessoas.”
Esta é a última convocação com novidades?
“Sim. Acho que, na Data Fifa de março, a lista vai ser mais ou menos com algumas dúvidas. Óbvio que quando você tem muitos jogadores, claro que você terá dúvida até o último dia, mas na Data Fifa de março mais ou menos vai ser a lista definitiva.”
