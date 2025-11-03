Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti divulga convocação da Seleção para amistosos de novembro

Italiano convoca três novidades: Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia; Fabinho, volante do Al-Ittihad; e Vitor Roque, atacante do Palmeiras
Com novidades, o técnico Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira (3/11), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro, a convocação da Seleção Brasileira para a Data Fifa de novembro. A lista, afinal, visa os amistosos contra Senegal e Tunísia, na Europa. Rodrigo Caetano, Diretor de Seleções, confirmou que o Brasil ainda voltará ao país antes da Copa do Mundo.

Entre os 26 nomes divulgados, o italiano chamou três novidades em relação às últimas listas. Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia; Fabinho, volante do Al-Ittihad; e Vitor Roque, atacante do Palmeiras.

Estes serão os últimos compromissos do Brasil em 2025. Afinal, a Canarinho mede forças com a seleção de Sadio Mané no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, e com a Tunísia no dia 18, em Lille, na França. Este duelo será no Decathlon Stadium, às 16h30.

A apresentação será na segunda-feira (10/11). Assim, a Seleção segue em Londres até domingo (16/11), onde realiza o último treino, antes da viagem para Lille à tarde. O único treino para o jogo contra a Tunísia será na véspera do duelo.

Por fim, o Brasil ainda terá, em março de 2026, amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos, quando Ancelotti pretende já ter praticamente a lista fechada para a Copa do Mundo. O Mundial do ano que vem terá 48 seleções, ocorrendo no México, Canadá e Estados Unidos, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Flamengo), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (West Ham).

Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras).

