Ancelotti divulga convocação da Seleção para amistosos de novembro

Entre os 26 nomes divulgados, o italiano chamou três novidades em relação às últimas listas. Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia; Fabinho, volante do Al-Ittihad; e Vitor Roque, atacante do Palmeiras.

Com novidades, o técnico Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira (3/11), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro, a convocação da Seleção Brasileira para a Data Fifa de novembro. A lista, afinal, visa os amistosos contra Senegal e Tunísia, na Europa. Rodrigo Caetano, Diretor de Seleções, confirmou que o Brasil ainda voltará ao país antes da Copa do Mundo.

Estes serão os últimos compromissos do Brasil em 2025. Afinal, a Canarinho mede forças com a seleção de Sadio Mané no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, e com a Tunísia no dia 18, em Lille, na França. Este duelo será no Decathlon Stadium, às 16h30.

A apresentação será na segunda-feira (10/11). Assim, a Seleção segue em Londres até domingo (16/11), onde realiza o último treino, antes da viagem para Lille à tarde. O único treino para o jogo contra a Tunísia será na véspera do duelo.

Por fim, o Brasil ainda terá, em março de 2026, amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos, quando Ancelotti pretende já ter praticamente a lista fechada para a Copa do Mundo. O Mundial do ano que vem terá 48 seleções, ocorrendo no México, Canadá e Estados Unidos, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.