Ancelotti convoca Paulo Henrique, do Vasco, e elogia São Januário: “Ambiente espetacular”

Técnico da Seleção Brasileira chama pela segunda vez o lateral-direito. Treinador esteve no estádio e assistiu Vasco x São Paulo

“Paulo Henrique foi muito bem em sua primeira convocação. Fez um gol e jogou bem contra o Japão. Ele mereceu estar aqui. Ontem (domingo), fez uma boa partida em geral, com o Vasco jogando bem a primeira etapa e o São Paulo defendendo bem. Duas equipes bem organizadas. Um ambiente espetacular em São Januário. Agradeço ao clube pela recepção que eu tive. Foi fantástico. Um ambiente espetacular”.

Paulo Henrique será o representante do Vasco na Seleção Brasileira. O lateral-direito foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia , na Europa, neste mês. O jogador recebeu elogios do técnico italiano, que ontem esteve em São Januário, na derrota do Cruz-Maltino para o São Paulo, por 2 a 0.

Essa foi a segunda convocação de Paulo Henrique para a Seleção Brasileira. Na última Data Fifa, o lateral-direito estreou no segundo tempo da goleada sobre a Coreia do Sul, por 5 a 0. Em seguida, o jogador foi titular na derrota do Brasil para o Japão, por 3 a 2. O resultado não foi bom, mas individualmente PH se destacou, marcando o primeiro gol do time.

A boa impressão fez Paulo Henrique ser lembrado na lista inicia. Anteriormente, na primeira convocação, o lateral-direito recebeu a oportunidade após o corte por lesão de Wesley, da Roma. Agora, ambos foram chamados, enquanto Vitinho, do Botafogo, ficou de fora.

Havia a expectativa sobre a convocação de outros jogadores do Vasco. Philippe Coutinho, Léo Jardim e principalmente Rayan, estavam cotados, tanto que constavam na pré-lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti. No entanto, não foram chamados desta vez.