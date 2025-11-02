Zubeldía analisa atuação do Fluminense: “Jogamos mal do início ao fim”

Técnico não gostou da postura do Tricolor na derrota por 2 a 0 para o Ceará, neste domingo, na Arena Castelão, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Fluminense não teve boa atuação e deixou a Arena Castelão com uma derrota por 2 a 0 para o Ceará, neste domingo (2). Assim, desperdiçou a chance de ultrapassar o Botafogo na tabela de classificação após a 31ª rodada. O técnico Luis Zubeldía reconheceu que o time esteve bem abaixo contra o Vozão. “Nos superaram, foram melhores quanto à postura, duelos, situações de gol, finalizações… Nos superaram. Todos fizemos um mau trabalho e, quando se joga mal, corre o risco de perder. Não podemos nos permitir ter essa postura de hoje. Também teve a expulsão, que complica o andamento da partida, uma bola que habitualmente controlamos bem, estávamos mal posicionados. Jogamos mal e isso dá ao rival chance de crescer. Concedemos situações fáceis, poderíamos ter competido e voltar com um ponto, mas não fizemos nada bem”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva após a partida.

Dessa maneira, o treinador falou sobre o desempenho como visitante e citou outros jogos em que poderia ter conseguido um resultado melhor. “Penso que esse (desempenho como visitante) é o grande desafio que temos até o fim da temporada. Existem derrotas e derrotas. Fomos ao Recife e empataram no último minuto, em Mirassol perdemos por uma jogada no final, mas hoje jogamos mal. Jogamos mal do início ao fim. Não conseguimos encontrar nosso funcionamento, ter profundidade”, destacou o treinador, antes de completar: “Hoje, o Ceará tem uma fortaleza defensiva, por isso acredito que seja uma das cinco equipes com menos gols sofridos. E por isso sabíamos que poderia ser difícil criar, construir situações, porque eles têm essa virtude, se defendem bem e saem rápido para o contra-ataque. Não conseguimos controlar tudo o que havíamos trabalhado nesses dois dias. Precisamos das trocas no intervalo, demos a eles todo o tipo de vantagem e nosso adversário aproveitou. Em termos gerais, a derrota está bem justificada e precisamos rapidamente corrigir para jogar contra o Mirassol”. Zubeldía critica atuação do Flu contra o Ceará No início do segundo tempo, quando já perdia por 1 a 0, o Fluminense perdeu Ignácio expulso, após fazer falta perto da área e levar vermelho direto. Com a vantagem numérica, o Ceará marcou o segundo gol. Dessa maneira, o Tricolor permaneceu com 47 pontos, na sétima colocação, a um do Botafogo, que ocupa a sexta posição.

Ainda na entrevista coletiva, Zubeldía deu seu parecer sobre o resultado ruim na Arena Castelão. “Sabemos que quando muda o contexto no Brasil muda a atuação das equipes. O Ceará se faz forte em seu campo, o Fortaleza se faz forte em sua casa. Assim como nós somos fortes no Maracanã. Cada um vai bem em seu estádio, mas alguns vão melhor como visitante, quando fazem um jogo mais sólido e com alternativas. Evidentemente, não conseguimos fazer. Fizemos algumas modificações hoje por distintos motivos. Ainda assim, não fizemos um bom primeiro tempo. E mesmo quando mudamos, a expulsão condicionou todo o trabalho. Foi um jogo muito ruim de nossa parte. Tínhamos grande expectativa de somar”. Treinador fala sobre oscilação do Tricolor Zubeldía comentou também a oscilação pela qual passa o Fluminense ao longo da disputa do Campeonato Brasileiro.