Xabi Alonso evita polêmica e reforça confiança em Mbappé após erro de Vini Jr.

Na vitória tranquila do Real Madrid sobre o Valencia, por 4 a 0, no sábado (1º), a expressão de Xabi Alonso diante do pênalti perdido por Vinícius Jr. chamou atenção nas redes sociais. Embora tenha ensaiado se levantar, o treinador permaneceu no banco, visivelmente contrariado, observando o lance.
Em entrevista após a partida, Alonso explicou que a irritação foi momentânea, causada pelo momento específico do erro, ainda no primeiro tempo, quando o placar mostrava 2 a 0. “Fiquei aborrecido por ele ter perdido o pênalti. Foi um pouco antes do intervalo (…) Felizmente, Jude (Bellingham) marcou logo depois. Essa é a minha raiva, só isso”, disse.
O episódio, inclusive, ganhou repercussão pelo histórico recente do jogador, que se mostrou frustrado ao ser substituído no clássico contra o Barcelona. No confronto de sábado, os gols foram de Mbappé (dois, sendo um de pênalti), Bellingham e Carreras.
“Mbappé não é o único batedor de pênaltis. Nós escolhemos os batedores, e Mbappé é o primeiro. Depois, as decisões são tomadas. Kylian marcou o primeiro e eu gostaria que tivesse marcado o segundo. Mas ele segeu como o batedor de pênaltis oficial”, garantiu Alonso.
O Real Madrid volta a campo nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), em Anfield Road, para enfrentar o Liverpool, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League.
