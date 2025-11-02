Willian José faz doblete e comanda virada do Bahia sobre o Bragantino na Fonte Nova

Willian José faz doblete e comanda virada do Bahia sobre o Bragantino na Fonte NovaMassa Bruta, na estreia do técnico Vagner Mancini, vencia até os 29 minutos do segundo tempo, quando viu o atacante tricolor selar o 2 a 1
Foi com derrota a estreia do treinador Vagner Mancini à frente do Red Bull Bragantino neste domingo (2/11), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista, motivada pela troca no comando técnico, chegou a largar em vantagem com Matheus Fernandes no primeiro tempo, mas viu Willian José assumir o protagonismo na etapa final ao marcar duas vezes e selar o 2 a 1 na Arena Fonte Nova.
Com o resultado, o Massa Bruta continua em momento irregular na temporada. Estaciona, portanto, nos 36 pontos e cai uma posição — agora é o 13º colocado em razão do triunfo do Ceará na rodada. Já o Esquadrão da Aço se mantém vivo na luta por uma vaga na Libertadores. Afinal, é o quinto na tabela, com 52 somados, quatro a menos do que o Mirassol, que fecha o G4.
Leia mais notícias de Futebol Brasileiro
Bragantino surpreende na estreia de novo técnico
O jogo começou equilibrado, com o Bahia tentando impor ritmo em casa, mas foi o Bragantino quem abriu o placar aos 20 minutos com Matheus Fernandes, após assistência de Lucas Barbosa. O Esquadrão de Aço respondeu com boas investidas, como o chute perigoso de Erick Pulga. A etapa teve momentos de tensão, com uma confusão entre Cleiton e Nestor aos 25 minutos, que gerou empurra-empurra entre os jogadores. Santiago Ramos, do Bahia, recebeu cartão amarelo por falta dura em Sasha. Mais eficiente nas finalizações, o Massa Bruta soube segurar a pressão. O Bahia teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária.
Willian José assume protagonismo na virada do Bahia
No retorno do intervalo, os donos da casa foram ainda mais para cima na tentativa de buscar a reação. A recompensa começou aos 29 minutos, quando Juba cruzou na medida da esquerda para Willian José completar de cabeça sem precisar pular entre os zagueiros do Bragantino. O gol embalou o Esquadrão de Aço, que manteve o controle das ações diante de um adversário que se esforçou para não ceder a virada. Entretanto, não adiantou. Aos 44′, novamente Willian José sem marcação correta na pequena área, escorou para o fundo da rede após jogada que começou com Everton Ribeiro e teve cruzamento rasteiro de Tiago para o artilheiro garantir a festa torcida na Fonte Nova.
BAHIA 2X1 BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
Data e horário: 02/11/2025, às 16h (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Gols: Matheus Fernandes, 19’/1ºT (0-1); Willian José, 29’/2ºT (1-1); Willian José, 44’/2ºT (2-1)
BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Erick, 24’/2ºT), Everton Ribeiro (Tiago, 41’/2ºT) e Rodrigo Nestor (Michel Araújo, intervalo); Erick Pulga Cauly, 24’/2ºT), Willian José e Kayky (Tiago, 40’/1ºT). Técnico: Rogério Ceni
BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Juninho Capixaba (Praxedes, 30’/2ºT) e Eric Ramires (Matheus Fernandes, 11’/1ºT, depois Fabinho, 2’/2ºT); Henry Mosquera (Fernando, 12’/2ºT), Eduardo Sasha (Isidro Pitta, 30’/2ºT) e Lucas Barbosa. Técnico: Vagner Mancini
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)
Cartões Amarelos: Santiago Mingo, Michel Araújo, Danilo Fernandes/banco (BAH); Alix Vinicius, Vanderlan, Lucas Barbosa, Pitta (RBB)
Cartão Vermelho: –