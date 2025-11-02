Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

West Ham conta com gol de Paquetá para vencer o Newcastle pela Premier League

Brasileiro fez o primeiro gol dos Hammers no triunfo por 3 a 1 sobre os Magpies, pela décima rodada do Campeonato Inglês
O West Ham contou com golaço de Lucas Paquetá para vencer o Newcastle neste domingo (9) por 3 a 1, no London Stadium, pela décima rodada da Premier League. A equipe londrina jogou bem e precisou virar o marcador para sair com os três pontos. Botman (contra) e Soucek ampliaram o placar, com Murphy descontando para os Magpies.

A vitória não tira o West Ham da zona do rebaixamento, mas alivia a pressão sobre os londrinos, que somam sete pontos em dez rodadas. O Burnley, com dez, é o primeiro time fora da degola. O Newcastle, por sua vez, tem 12, na 13ª posição.

Na próxima rodada, o West Ham faz outro jogo em casa, desta vem contra o próprio Burnley, às 12 (de Brasília) de sábado (8). Já o Newcastle visita o Brentford no domingo (9), às 11h.

O Newcastle abriu o placar com Murphy, logo aos quatro minutos de partida. Na reta final da primeira etapa, o West Ham entrou no jogo. Aos 35, Paquetá acertou um míssil para empatar o duelo. Foi o quarto gol do brasileiro em 11 jogos na temporada.

Aliás, o gol animou a equipe londrina, que virou o placar com um gol contra de Botman, ainda na etapa inicial. Nos acréscimos da partida, Soucek fez o terceiro dos Hammers, garantindo a primeira vitória em casa.

