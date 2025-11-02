West Ham conta com gol de Paquetá para vencer o Newcastle pela Premier League

Brasileiro fez o primeiro gol dos Hammers no triunfo por 3 a 1 sobre os Magpies, pela décima rodada do Campeonato Inglês / Crédito: Jogada 10

O West Ham contou com golaço de Lucas Paquetá para vencer o Newcastle neste domingo (9) por 3 a 1, no London Stadium, pela décima rodada da Premier League. A equipe londrina jogou bem e precisou virar o marcador para sair com os três pontos. Botman (contra) e Soucek ampliaram o placar, com Murphy descontando para os Magpies. A vitória não tira o West Ham da zona do rebaixamento, mas alivia a pressão sobre os londrinos, que somam sete pontos em dez rodadas. O Burnley, com dez, é o primeiro time fora da degola. O Newcastle, por sua vez, tem 12, na 13ª posição.