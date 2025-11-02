Vasco x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Neste domingo (2), Vasco e São Paulo fazem um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. O jogo é um confronto direto na briga pelo G7 e, consequentemente, uma vaga na próxima Copa Libertadores. No primeiro turno, o Cruz-Maltino venceu o Tricolor Paulista, por 3 a 1, em pleno Morumbis.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha, ao vivo, a partir de 19h, o clássico nacional. Ricardo Froede é o escolhido para narrar a partida. Thiago Hugolini tem a missão de comentar, enquanto o repórter do encontro entre paulistas e cariocas será o intrépido Júnior Azevedo.