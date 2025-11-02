Vasco e Flamengo ficam no empate na semifinal do Campeonato Carioca Feminino

Rubro-negras estiveram perto da vitória, mas vascaínas buscaram a igualdade no fim. Jogo da volta será no próximo sábado (8), na Gávea / Crédito: Jogada 10

Flamengo e Vasco empataram em 2 a 2 neste domingo (2), no Estádio Nivaldo Pereira, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca Feminino. Em clássico movimentado, o Rubro-Negro chegou a virar o placar, mas sofreu o empate nos minutos finais e deixou escapar a vitória. A decisão da vaga ficou, portanto, para o duelo de volta, na Gávea.

O Cruz-Maltino abriu o marcador com Carolzinha, enquanto Nubia e Gláucia anotaram os gols da virada rubro-negra. De cabeça, após jogada de escanteio, Isa decretou a igualdade no placar aos 39 minutos da etapa final. O Clássico dos Milhões decisivo está marcado para o próximo sábado, dia 8 de novembro, com mando do Flamengo. Vasco na frente, Flamengo reage A partida começou com intensidade e vantagem no placar. O relógio nem marcava dez minutos quando o Cruz-Maltino aproveitou uma falha defensiva adversária para abrir o marcador do clássico. O Rubro-Negro controlava a bola no meio- campo no momento em que recuou para Nubia, que errou na saída de bola. Após o Vasco recuperar a bola e finalizar a primeira vez, Carolzinha, bem posicionada, aproveitou o rebote para afundar as redes.

O gol inicial animou as vascaínas, que mantiveram presença no campo ofensivo e dificultaram a criação rubro-negra em boa parte do jogo. Contudo, Nubia decidiu se redimir com os torcedores e subiu mais alto que todo mundo para empatar o jogo aos 36′, após cobrança de escanteio de Juciara. E o empate inverteu o controle emocional da partida. Isso porque o Vasco, que demonstrava mais organização até então, perdeu o ímpeto, enquanto as rubro-negras ganharam confiança. Assim, passaram a dominar a posse e ocupar mais o campo ofensivo, ainda que esbarrasse em dificuldades para quebrar a marcação bem postada das rivais. Empate: amargo e celebrado A etapa final iniciou com um roteiro símil ao inicial, com o Vasco assumindo as iniciativas e pressionando o campo adversário. O Rubro-Negro recuou suas linhas e passou a encontrar obstáculos na transição ofensiva. Ainda assim, teve eficiência.

Em jogada pela esquerda, aos 25 minutos, Gláucia aproveitou o cruzamento rasteiro e concluiu com categoria. O tento garantia a virada ao Rubro-Negro, que consequentemente largava em vantagem mesmo com desempenho aquém. A vitória parecia encaminhada até que, aos 39 minutos, Isa fez as adversárias provarem do próprio veneno. Bem como fez Nubia no primeiro tempo, a zagueira cruz-maltina também aproveitou uma jogada de escanteio para cabecear ao fundo das redes e garantir o empate no placar. Clássico decisivo A partida de volta acontece na sexta-feira, 8 de novembro, às 15h, na Gávea. O empate no duelo de ida não confere vantagem para nenhuma das equipes e, assim, caso a igualdade se mantenha nos próximos 90 minutos, a vaga será decidida nos pênaltis.