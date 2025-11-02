Um mês após renovação, Vitor Pereira não resiste à sequência ruim e deixa o Wolverhampton

Técnico deixa o time afundado na lanterna e sem vitória nas dez primeiras rodadas da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

O Wolverhampton anunciou, nas primeiras horas deste domingo (02), a demissão do técnico Vítor Pereira. Com início desastroso de temporada, o português deixa o cargo após dez rodadas sem vitórias na Premier League — oito derrotas, dois empates, 22 gols sofridos e sete marcados.

“[…] Gostaríamos de agradecer a Vítor e sua equipe pelo trabalho incansável durante o período em que estiveram em Molineux”, dizia um trecho do comunicado do clube. A demissão ocorre menos de dois meses após a renovação contratual do treinador, oficializada no dia 18 de setembro. Mesmo com derrotas acumuladas nas quatro primeiras rodadas, o Wolves optou por estender o vínculo com o português por mais três temporadas. A decisão foi tratada internamente como aposta na continuidade do trabalho que evitou o rebaixamento no ano anterior. Desgaste interno e com torcedores A pressão sobre o técnico aumentou significativamente após o revés em casa para o Burnley, no último fim de semana. Torcedores protestaram nas arquibancadas de Molineux depois do apito final, e o português não reagiu bem.

Visivelmente irritado com as manifestações, o treinador confrontou torcedores. Ele chegou a ser contido por jogadores da própria equipe na ocasião. Esse episódio marcou um ponto de ruptura. A partir dali, a relação com o ambiente interno e externo ficou comprometida, sem aliados. Isso acelerou o processo de demissão, mesmo após o recente voto de confiança da diretoria. O feito de Vítor Pereira O português chegou ao Wolves quando a equipe ocupava a penúltima colocação da Premier League, na temporada passada. Em contexto de pressão e risco iminente de queda, o treinador conseguiu reorganizar o sistema defensivo, estabilizar o meio-campo e conduziu o time à permanência na primeira divisão do futebol inglês.

A reação do clube na reta final da temporada 2024/2025 teve peso crucial para renovação anteriormente mencionada. À época da oficialização do acordo, o técnico estava em outro clima com o clube e celebrou o acordo. “Tenho muito orgulho de ser o técnico do Wolves. Uma honra para mim. Esse clube me deu a chance de chegar à Premier League, melhor liga do mundo. Precisamos nos unir. Esta cidade ama futebol, uma paixão. O espírito que precisamos criar juntos, para enfrentar e competir com os melhores times desta liga”, afirmou o treinador na ocasião.

Elenco com brasileiros O elenco do Wolves conta com jogadores conhecidos do público brasileiro. O volante João Gomes, formado no Flamengo, tem destaque entre os nomes mais utilizados no meio-campo. Jhon Arias e André, ex-Fluminense, também integram o grupo e chegaram como apostas do clube para a atual temporada. Apesar das contratações, os resultados não vieram. O time marcou apenas sete gols em dez partidas e sofreu 22, terminando a décima rodada na lanterna da competição, com aproveitamento de apenas 6,7%.