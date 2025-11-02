São Paulo bate o Vasco, em São Januário, e se aproxima do G7 do Brasileirão

São Paulo bate o Vasco, em São Januário, e se aproxima do G7 do BrasileirãoEm um confronto direto de olho na Libertadores, Tricolor constrói o 2 a 0, na Colina Histórica, e ultrapassa o Cruz-Maltino na classificação
Em um confronto direto, o São Paulo venceu o Vasco, em São Januário, por 2 a 0 pela 31ª rodada do Brasileirão e sonha com uma vaga na Libertadores-2026. Os tentos que sacramentaram os três pontos saíram dos pés de Lucas Moura, que cobrou pênalti na reta final do primeiro tempo, e Luiz Gustavo, na etapa final.
Com o resultado, o Tricolor Paulista soma 44 pontos, três a menos que o Fluminense, atual sétimo colocado, que perdeu para o Ceará. O Cruz-Maltino, por sua vez, estacionou nos 42 pontos, na 9ª colocação.
O próximo compromisso do Cruz-Maltino será diante do arquirrival Botafogo, quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Os comandados do técnico Hernán Crespo voltam a campo no mesmo dia, porém às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro.
Pênalti na Colina
Com a euforia da torcida, os donos da casa pressionaram na frente e levaram perigo com Tchê Tchê. Assim, o volante tentou finalizar, mas parou no goleiro Rafael, que fez uma defesa tranquila. Em cima, Coutinho cobrou escanteio na área, e Rayan cabeceou no pé da trave, enquanto a sobrou para Robert Renan. O defensor chutou, mas o arqueiro tricolor defendeu.
Em outro bom momento do Cruz-Maltino, Tchê Tchê voltou a aparecer como elemento surpresa e arriscar a finalização, mas Rafael segurou novamente e evitou o perigo. A melhor chance do São Paulo nos primeiro quarenta e cinco minutos saiu dos pés de Tapia, que aproveitou o cruzamento de Bobadilla para chutar a gol, mas Léo Jardim fez bela defesa.
Ainda no primeiro tempo, Andrés Gómez ficou com uma sobra e arriscou de longe. Na primeira finalização, bola explodiu em Nuno Moreira, enquanto a segunda tentativa foi no canto para grande defesa do goleiro. Nos últimos minutos Paulo Henrique fez pênalti em Arboleda. Lucas Moura foi para a cobrança e abriu o placar.
Tricolor sacramenta os três pontos
Na volta do intervalo, Nuno Moreira acionou Andrés Gómez na direita, que teve liberdade ao rolar para trás para Coutinho, O camisa 10, então, arriscou o chute no canto, porém para fora. Em outra boa chegada, o camisa 11 apareceu com liberdade pela direita para tentar o chute, mas Rafael voltou a aparecer e encaixou a bola.
No contra-ataque do Tricolor, Maílton levantou a bola na entrada da pequena área, mas Cuesta tirou de cabeça. Com isso, na sequência da jogada, Sabino tentou o chute de fora da área, entretanto Léo Jardim espalmou. Na sequência, Rigoni roubou a bola na entrada da área, avançou e tentou o chute colocado, mas mandou para fora.
Diante da desvantagem, o técnico Fernando Diniz optou por preencher o time com atacantes, mas a equipe carioca cedeu espaços. Nesse sentido, Ferreirinha invadiu a área e cruzou para Luiz Gustavo cabecear e ampliar o marcador.
VASCO 0 x 2 SÃO PAULO
Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 02/11/2025 (domingo), às 20h30h (horário de Brasília)
Gols: Lucas Moura 51’/1ºT (0-1); Luís Gustavo 41’/2ºT (0-2)
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (David 41/2ºT); Cauan Barros (Matheus França 12’/2ºT), Tchê Tchê (GB 31’/2ºT) e Coutinho (Mateus Carvalho 37’/2ºT); Andrés Gómez, Nuno Moreira (Vegetti 12’/2ºT) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maílton (Ferraresi 38’/2ºT), Pablo Maia, Bobadilla (Alisson 27/2ºT), Marcos Antônio (Luiz Gustavo 27/2ºT) e Enzo Díaz; Lucas Moura (Rigoni 20’/2ºT) e Tapia (Ferreira 20’/2ºT).
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões Amarelos: Paulo Henrique e Nuno Moreira (VAS); Enzo Díaz e Alan Franco (SP)
Cartões Vermelhos: –
