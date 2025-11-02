Samuel Lino volta a participar de um gol do Flamengo após 12 partidas

Atacante começou como titular diante do Sport e deu assistência para o primeiro gol de Bruno Henrique na vitória por 3 a 0

Samuel Lino voltou a ser decisivo no Flamengo. Após 12 jogos sem participar diretamente de um gol rubro-negro, o atacante deu assistência para Bruno Henrique na vitória por 3 a 0 sobre o Sport , no último sábado (1), pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o jogador completou uma partida inteira após mais de um mês.

“Foi importante para nós jogadores ganharmos confiança. Ela não acaba, ela apaga por um momento e depois volta. Espero que volte agora no final da temporada, com uma final por vir, uma reta final de campeonato que estamos brigando. Foi um ambiente muito importante, a torcida sempre corresponde. Sem palavras. Pudemos desfrutar e conseguir essa vitória”, disse o atacante.

Os torcedores que lotaram o Maracanã ficaram apreensivos quando o primeiro tempo terminou em 0 a 0. Samuel Lino melhorou assim como todo o time, que marcou três vezes na etapa final.

“O Lino começa errando, a gente já sabia que ia acontecer isso. Conforme foi passando, ele foi recuperando bolas, melhorando e voltando a ser o Lino. Não podemos pegar um jogador desse preço e colocar na gaveta, não colocar mais porque vai ser vaiado. Essa é a capacidade que o torcedor tem em cima dos jogadores. Conforme passaram os minutos, os jogadores foram melhorando, acabaram fazendo gol, recuperando a confiança, jogando muito bem e sendo importante até o final do jogo. Gostaria que o torcedor entendesse a capacidade que tem de mudar a performance de um jogador”, comentou o técnico Filipe Luís, em entrevista coletiva após a vitória.

Samuel Lino faz boa jogada no primeiro gol de Bruno Henrique

No início da segunda etapa, Lino tirou a marcação de dois adversários e rolou para Bruno Henrique abrir o placar. A última vez que ele tinha participado de um gol do Flamengo ocorreu na goleada sobre o Vitória por 8 a 0, no dia 25 de agosto. Naquele duelo, o atacante marcou dois gols e deu três assistências.