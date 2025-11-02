Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Samuel Lino volta a participar de um gol do Flamengo após 12 partidas

Atacante começou como titular diante do Sport e deu assistência para o primeiro gol de Bruno Henrique na vitória por 3 a 0
Samuel Lino voltou a ser decisivo no Flamengo. Após 12 jogos sem participar diretamente de um gol rubro-negro, o atacante deu assistência para Bruno Henrique na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no último sábado (1), pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o jogador completou uma partida inteira após mais de um mês.

“Foi importante para nós jogadores ganharmos confiança. Ela não acaba, ela apaga por um momento e depois volta. Espero que volte agora no final da temporada, com uma final por vir, uma reta final de campeonato que estamos brigando. Foi um ambiente muito importante, a torcida sempre corresponde. Sem palavras. Pudemos desfrutar e conseguir essa vitória”, disse o atacante.

Os torcedores que lotaram o Maracanã ficaram apreensivos quando o primeiro tempo terminou em 0 a 0. Samuel Lino melhorou assim como todo o time, que marcou três vezes na etapa final.

“O Lino começa errando, a gente já sabia que ia acontecer isso. Conforme foi passando, ele foi recuperando bolas, melhorando e voltando a ser o Lino. Não podemos pegar um jogador desse preço e colocar na gaveta, não colocar mais porque vai ser vaiado. Essa é a capacidade que o torcedor tem em cima dos jogadores. Conforme passaram os minutos, os jogadores foram melhorando, acabaram fazendo gol, recuperando a confiança, jogando muito bem e sendo importante até o final do jogo. Gostaria que o torcedor entendesse a capacidade que tem de mudar a performance de um jogador”, comentou o técnico Filipe Luís, em entrevista coletiva após a vitória.

Samuel Lino faz boa jogada no primeiro gol de Bruno Henrique

No início da segunda etapa, Lino tirou a marcação de dois adversários e rolou para Bruno Henrique abrir o placar. A última vez que ele tinha participado de um gol do Flamengo ocorreu na goleada sobre o Vitória por 8 a 0, no dia 25 de agosto. Naquele duelo, o atacante marcou dois gols e deu três assistências.

“Importante é contribuir, na defesa, no ataque… Às vezes as coisas não estão acontecendo. A partir de um momento defensivo, as coisas podem voltar a acontecer bem. O importante é participar, dar 100% todos os jogos. A camisa do Flamengo pede isso”, reiterou o atleta.

Por conta dessa queda de rendimento, Samuel Lino perdeu um pouco de espaço no time titular. A última vez que havia atuado os 90 minutos foi contra o Estudiantes, na Argentina, no dia 25 de setembro. Desde então, foi sacado por Filipe Luís em todos os jogos. Contra o Racing, na última quarta, nem sequer entrou em campo.

Contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, o Flamengo não terá Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Carrascal, com edema ósseo na costela, não deve jogar. Assim como Cebolinha, em recuperação de uma lesão no quadril.

