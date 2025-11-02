Roberto Assaf – Flamengo vence Sport? Nada além de obrigação

Não se pode esquecer: o Flamengo,em casa, precisou de cinquenta minutos para marcar o primeiro gol no lanterninha / Crédito: Jogada 10

Devagar com a louça, que o santo é de barro, como se dizia antigamente, pois o Flamengo, no Maracanã lotado, teve problemas na etapa inicial. No fim, não fez nada além de vencer o Sport por 3 a 0. Time com técnico interino, lanterna, praticamente rebaixado para a Série B, duas vitórias em 30 jogos, 17 pontos em 90 possíveis, saldo negativo de 27 gols. Demorou 50 minutos para fazer gol. É de se projetar as dificuldades que encontrará até o fim de 2025. De positivo: Arrascaeta, que estava no banco (!), marcou um golaço de falta, e igualou o mito Doval como artilheiro estrangeiro do clube.

No primeiro tempo, mais do mesmo. Na narração, elogios fantásticos ao elenco do Flamengo, fato em que (quase) todos acreditam. O cidadão que comanda o time deixa vários atletas de fora, por conta da tal minutagem, e o adversário arma o esquema defensivo habitual, e fica aquele joguinho: centenas de passes trocados, muitos erros de posicionamento, e algumas chances desperdiçadas, o que vai mantendo o 0 a 0 que no fim irritará a todos. O treinador dirá que é difícil superar retrancas, e na próxima partida estarão no Maracanã os mais de 60 mil de sempre. Flamengo-2025 Na realidade, o que se espera da temporada de 2025 – disseram que o Brasileiro era a prioridade – é saber em qual rodada o Palmeiras conquistará o título. Não vamos nem falar agora de Libertadores, na qual o Flamengo chegou à decisão por milagres, dentro e fora de casa. A quantidade de erros do Flamengo de 2025 é espantosa, quando se trata de um clube gigante, com infraestrutura de europeu, um elenco caríssimo, que recebe em dia, com torcida fiel e presente. Muitos dirão: mas o Flamengo dormiu líder do Brasileiro e está na decisão da Libertadores! Ok, mas se aproveitasse o que tem hoje já teria conquistado o campeonato e não teria se arrastado lamentavelmente na competição internacional. O Flamengo não conseguiu ganhar do Central Córdoba e por um fio não foi eliminado por um time desclassificado da Venezuela dentro do Maracanã.