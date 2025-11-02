Roberto Assaf – Flamengo vence Sport? Nada além de obrigação

Roberto Assaf – Flamengo vence Sport? Nada além de obrigaçãoNão se pode esquecer: o Flamengo,em casa, precisou de cinquenta minutos para marcar o primeiro gol no lanterninha
Devagar com a louça, que o santo é de barro, como se dizia antigamente, pois o Flamengo, no Maracanã lotado, teve problemas na etapa inicial. No fim, não fez nada além de vencer o Sport por 3 a 0. Time com técnico interino, lanterna, praticamente rebaixado para a Série B, duas vitórias em 30 jogos, 17 pontos em 90 possíveis, saldo negativo de 27 gols. Demorou 50 minutos para fazer gol. É de se projetar as dificuldades que encontrará até o fim de 2025.
De positivo: Arrascaeta, que estava no banco (!), marcou um golaço de falta, e igualou o mito Doval como artilheiro estrangeiro do clube.
No primeiro tempo, mais do mesmo. Na narração, elogios fantásticos ao elenco do Flamengo, fato em que (quase) todos acreditam. O cidadão que comanda o time deixa vários atletas de fora, por conta da tal minutagem, e o adversário arma o esquema defensivo habitual, e fica aquele joguinho: centenas de passes trocados, muitos erros de posicionamento, e algumas chances desperdiçadas, o que vai mantendo o 0 a 0 que no fim irritará a todos. O treinador dirá que é difícil superar retrancas, e na próxima partida estarão no Maracanã os mais de 60 mil de sempre.
Flamengo-2025
Na realidade, o que se espera da temporada de 2025 – disseram que o Brasileiro era a prioridade – é saber em qual rodada o Palmeiras conquistará o título. Não vamos nem falar agora de Libertadores, na qual o Flamengo chegou à decisão por milagres, dentro e fora de casa.
A quantidade de erros do Flamengo de 2025 é espantosa, quando se trata de um clube gigante, com infraestrutura de europeu, um elenco caríssimo, que recebe em dia, com torcida fiel e presente. Muitos dirão: mas o Flamengo dormiu líder do Brasileiro e está na decisão da Libertadores! Ok, mas se aproveitasse o que tem hoje já teria conquistado o campeonato e não teria se arrastado lamentavelmente na competição internacional. O Flamengo não conseguiu ganhar do Central Córdoba e por um fio não foi eliminado por um time desclassificado da Venezuela dentro do Maracanã.
E vamos ao jogo
Após meia hora de pressão inútil do Flamengo, com pelo menos duas grandes oportunidades desperdiçadas, o Sport começou a arriscar contra-ataques, mas como a equipe pernambucana é fraquíssima, a carioca retomava a bola, girava de um lado para o outro, e nada acontecia de interessante. Aos 39, La Cruz bateu de longe e Gabriel praticou grande defesa. Aos 44, Emerson Royal mandou um chutão na mão de um amigo em algum lugar do estádio. E o 0 a 0 permaneceu até o intervalo.
Aos cinco do segundo tempo, enfim, Samuel Lino lançou Bruno Henrique, que bateu de primeira e fez 1 a 0. Cinquenta minutos para marcar um gol no lanterninha. Aos 15, Saúl cruzou da esquerda, Danilo cabeceou, Gabriel rebateu, e Bruno Henrique ampliou: 2 a 0. Aos 20, Arrascaeta, que substituiu Plata, cobrou falta no ângulo esquerdo e meteu 3 a 0. Antes de acabar o jogo, Évertton Araújo conseguiu ser expulso. E ficamos nisso. Nada além da mais escancarada das obrigações.
