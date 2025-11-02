Porto derrota Braga e mantém invencibilidade na ponta do Português

O Porto segue com motivos para sorrir no Campeonato Português. Neste domingo (2/11), a equipe fez valer o fator casa e derrotou por 2 a 1 o Braga pela décima rodada da Liga Portugal. Rodrigo Mora e Borja Sainz marcaram para os anfitriões, e Víctor Gómez descontou para os visitantes no Estádio do Dragão.

Com o resultado, o Porto se mantém invicto na competição — tem nove vitórias e um empate — e chega a 28 pontos, três a mais do que o Sporting. Já o Braga estaciona nos 13 somados, na sétima colocação.