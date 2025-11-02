Porto derrota Braga e mantém invencibilidade na ponta do Português

Porto derrota Braga e mantém invencibilidade na ponta do PortuguêsDragões fazem 2 a 1 em seus domínios e somam 28 pontos, três a mais do que o vice-líder Sporting
O Porto segue com motivos para sorrir no Campeonato Português. Neste domingo (2/11), a equipe fez valer o fator casa e derrotou por 2 a 1 o Braga pela décima rodada da Liga Portugal. Rodrigo Mora e Borja Sainz marcaram para os anfitriões, e Víctor Gómez descontou para os visitantes no Estádio do Dragão.
Com o resultado, o Porto se mantém invicto na competição — tem nove vitórias e um empate — e chega a 28 pontos, três a mais do que o Sporting. Já o Braga estaciona nos 13 somados, na sétima colocação.
Os times voltam a campo na próxima quinta-feira (6), pela Liga Europa. Enquanto o Porto visita o Utrecht às 14h45 na Holanda, o Braga recebe o Genk no Estádio Municipal, às 17h. Ambos os horários são de Brasília.
O jogo
Os donos da casa abriram o placar aos 44 minutos da etapa inicial, quando Rodrigo Mora arriscou de fora da área e viu a bola desviar em um defensor antes de parar no fundo da rede. A resposta do Braga veio logo no começo da segunda etapa. Aos seis minutos, Víctor Gómez cabeceou firme após cobrança de escanteio para deixar tudo igual. Mas, apesar do susto, o time portista chegou ao gol da vitória. Aos 34′, Borja Sainz recebeu lançamento de Gabriel Veiga, limpou a marcação e concluiu no canto sem chances de defesa.
Jogos da 10ª Rodada do Português
Sexta-feira (31/10)
Sporting 2×0 Alverca
Sábado (1/11)
Nacional 0x1 Famalicão
Rio Ave 0x4 Estoril
Casa Pia 3×5 Estrela Amadora
Vitória Guimarães 0x3 Benfica
Domingo (2/11)
AVS 2×2 Tondela
Arouca 0x2 Moreirense
Porto 2×1 Braga
Domingo (3/11)
Gil Vicente x Santa Clara – 17h45
