Palmeiras vence Juventude no Jaconi e reassume a liderança do Brasileirão

Palmeiras vence Juventude no Jaconi e reassume a liderança do BrasileirãoCom gols de Bruno Rodrigues e Felipe Anderson, time de Abel Ferreira faz 2 a 0, ultrapassa o Flamengo e afunda o Juventude no Z4
O Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira venceu o Juventude por 2 a 0, neste domingo (02/11), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 31ª rodada. Bruno Rodrigues abriu o placar no primeiro tempo, e Felipe Anderson marcou um golaço no segundo para selar a vitória.
Com o resultado, o Palmeiras chega aos 65 pontos, ultrapassa o rival Flamengo (64) e reassume a liderança da competição. O Juventude, por sua vez, segue afundado no Z4. O time gaúcho permanece na 19ª posição com apenas 26 pontos, sete atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Domínio, gol de artilheiro e controle total
Mesmo com um time misto, o Palmeiras dominou as ações no Alfredo Jaconi desde o início. O Juventude, no entanto, tentou assustar com a experiência de Nenê, que arriscou um chute do meio-campo logo aos 3 minutos, mas Carlos Miguel defendeu. A equipe da casa ainda teve chances em bolas paradas, mas o Palmeiras controlava o ritmo. A superioridade, então, se transformou em gol aos 24 minutos. Khellven cruzou para Raphael Veiga, que chutou travado. No rebote, Bruno Rodrigues, bem posicionado, só teve o trabalho de escorar para o fundo da rede.
Após o gol, o Verdão seguiu no controle da partida. O Juventude sentiu o golpe e, apesar de tentar se organizar, não conseguiu mais criar chances claras. O time gaúcho dependia de cruzamentos de Nenê ou tentativas de longa distância, que não levaram perigo. No final da etapa, aos 44 minutos, o próprio Nenê cobrou uma falta com direção, mas Carlos Miguel, seguro, fez a defesa sem dificuldades, garantindo a vantagem mínima no intervalo.
Golaço de Felipe Anderson e milagres de Carlos Miguel
O Palmeiras voltou para o segundo tempo disposto a matar o jogo. Logo a 1 minuto, Felipe Anderson quase marcou. Aos 6, Aníbal Moreno arriscou de fora e obrigou Jandrei a fazer grande defesa. A pressão, então, resultou em um golaço aos 15 minutos. Bruno Fuchs fez um lançamento preciso, Felipe Anderson dominou no campo de ataque, avançou sozinho e acertou um lindo chute da entrada da área, sem chances para o goleiro.
Com o 2 a 0, o Juventude se lançou ao ataque de forma desesperada. Foi aí que brilhou a estrela do goleiro Carlos Miguel. Aos 20 minutos, o goleiro palmeirense fez dois milagres seguidos: primeiro, em um chute de Giovanny; depois, em uma cabeçada à queima-roupa de Rodrigo Sam. O Palmeiras, com as entradas de Maurício e Andreas, administrou o jogo. No último lance, aos 48, Carlos Miguel ainda fez mais duas defesas espetaculares em chutes de Peixoto e Marcelo Hermes, selando o placar e a liderança.
JUVENTUDE 0X2 PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro Série A – 31ª rodada
Data: 02/11/2025
Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
Público presente: 6.142
Público pagante: não informado
Renda: não informada
Gols: Bruno Rodrigues, 24’/1ºT (0-1); Felipe Anderson, 15’/2ºT (0-2).
JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Wilker Ángel (Sforza, 28’/2ºT), Rodrigo Sam e Alan Ruschel (Marcelo Hermes, 27’/2ºT); Caíque, Peixoto e Nenê (Gilberto, 27’/2ºT); Rafael Bilu (Ênio, 13’/2ºT) e Gabriel Veron (Giovanny, Intervalo). Técnico: Thiago Carpini.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs e Jefté; Aníbal Moreno (Micael, 36’/2ºT), Emiliano Martínez e Raphael Veiga (Maurício, 10’/2ºT); Facundo Torres (Ramón Sosa, 21’/2ºT), Bruno Rodrigues (Vitor Roque, 36’/2ºT) e Felipe Anderson (Andreas Pereira, 19’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões amarelos: Aníbal Moreno (PAL).
