Nonato lamenta atuação ruim do Fluminense: “Pedir desculpa ao torcedor”Meia entrou no intervalo na vaga de Hércules e falou sobre a derrota diante do Ceará, neste domingo, na Arena Castelão
O Fluminense não jogou bem e perdeu por 2 a 0 para o Ceará, na Arena Castelão, neste domingo (2). Galeano e Pedro Raul marcaram os gols do Vozão. Após a partida, o meia Nonato falou sobre o revés no Nordeste e comentou os próximos desafios do Tricolor.
“Acho que a gente fez um jogo abaixo do que a gente vinha fazendo. A gente reconhece isso, a gente tem que agora voltar para o Rio de Janeiro, pedir desculpa ao torcedor, mas vamos voltar quinta-feira com tudo, com eles lá no Maracanã, que a gente sabe da força que a gente tem com eles lá”, destacou o jogador, à rede “Globo”.
Na próxima rodada, o Fluminense encara o Mirassol, no Maracanã, às 19h30 (de Brasília), em busca de entrar no G6 do Brasileirão.
“O resultado ontem foi bom para a gente, o Botafogo empatou com o Mirassol, o Bahia acabou de virar o jogo. Mas seguimos na briga, temos um confronto direto agora, contra o Mirassol, que a gente tem que voltar ao Maraca mais uma vez para conseguir esses três pontos”.
