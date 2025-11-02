Milan vence a Roma e encosta nos líderes do Campeonato Italiano

Pavlovic é o autor do único gol do jogo no triunfo por 1 a 0, no San Siro. Paulo Dybala, da equipe da capital, perdeu um pênalti

Agora, os milaneses assumiram a terceira colocação, com 21 pontos, a um do líder Napoli. A Roma, por sua vez, caiu para quarta posição, com a mesma pontuação que o adversário deste domingo.

O Milan conquistou importante vitória neste domingo (2). No San Siro, o Rossonero venceu a Roma por 1 a 0, gol de Pavlovic, e encostou na liderança do Campeonato Italiano. Aliás, vale destacar que o argentino Paulo Dybala perdeu um pênalti já na reta final do jogo, válido pela décima rodada do Calcio.

No próximo sábado (8), o Milan volta a campo diante do Parma, às 16h45 (de Brasília). Já a Roma recebe a Udinese, às 14h de domingo.

As duas equipes fizeram um jogo equilibrado em Milão, com vantagem para a equipe da capital no início. Logo com um minuto, Maignan saiu jogando errado e Cristante quase marcou. Aliás, Ndicka e Dybala também tiveram boas chances.

No entanto, que marcou foi o Milan. Rafael Leão fez boa jogada pela esquerda e tocou para Pavlovic bater de canhota para fazer 1 a 0. Na etapa final, o Rossonero quase ampliou com Saelemaekers, que fuzilou para grande defesa de Svilar. Os donos da casa tiveram mais uma chance com Bartesaghi e Ricci, que pararam no goleiro da Roma. Em seguida, Rafael Leão bateu para Hermoso tirar em cima da linha.

Contudo, o lance que mudou o jogo saiu aos 37 minutos. Dybala teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, que Maignan pegou e jogou para escanteio. Assim, garantiu o triunfo do Milan em casa.