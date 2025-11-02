Milan vence a Roma e encosta nos líderes do Campeonato Italiano

Milan vence a Roma e encosta nos líderes do Campeonato ItalianoPavlovic é o autor do único gol do jogo no triunfo por 1 a 0, no San Siro. Paulo Dybala, da equipe da capital, perdeu um pênalti
O Milan conquistou importante vitória neste domingo (2). No San Siro, o Rossonero venceu a Roma por 1 a 0, gol de Pavlovic, e encostou na liderança do Campeonato Italiano. Aliás, vale destacar que o argentino Paulo Dybala perdeu um pênalti já na reta final do jogo, válido pela décima rodada do Calcio.
Agora, os milaneses assumiram a terceira colocação, com 21 pontos, a um do líder Napoli. A Roma, por sua vez, caiu para quarta posição, com a mesma pontuação que o adversário deste domingo.
No próximo sábado (8), o Milan volta a campo diante do Parma, às 16h45 (de Brasília). Já a Roma recebe a Udinese, às 14h de domingo.
As duas equipes fizeram um jogo equilibrado em Milão, com vantagem para a equipe da capital no início. Logo com um minuto, Maignan saiu jogando errado e Cristante quase marcou. Aliás, Ndicka e Dybala também tiveram boas chances.
No entanto, que marcou foi o Milan. Rafael Leão fez boa jogada pela esquerda e tocou para Pavlovic bater de canhota para fazer 1 a 0. Na etapa final, o Rossonero quase ampliou com Saelemaekers, que fuzilou para grande defesa de Svilar. Os donos da casa tiveram mais uma chance com Bartesaghi e Ricci, que pararam no goleiro da Roma. Em seguida, Rafael Leão bateu para Hermoso tirar em cima da linha.
Contudo, o lance que mudou o jogo saiu aos 37 minutos. Dybala teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, que Maignan pegou e jogou para escanteio. Assim, garantiu o triunfo do Milan em casa.
10ª rodada
Sábado (1º)
Udinese 1 x 0 Atalanta
Napoli 0 x 0 Como
Cremonese 1 x 2 Juventus
Domingo (2)
Verona 1 x 2 Inter
Torino 2 x 2 Pisa
Fiorentina 0 x 1 Lecce
Parma 1 x 3 Bologna
Milan 1 x 0 Roma
Segunda (3)
Sassuolo x Genoa (14h30)
Lazio x Cagliari (16h45)
