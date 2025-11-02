Messi marca, mas Inter Miami perde para o Nashville e se complica nos playoffs

Derrota por 2 a 1 fora de casa obriga equipe da Flórida a vencer o jogo decisivo para seguir viva na disputa pelo título inédito da MLS

O Inter Miami se complicou na corrida pelo título inédito da Major League Soccer. Mesmo com gol de Lionel Messi, o Nashville venceu o Inter Miami por 2 a 1, na noite de sábado (1º), fora de casa, e deixou a equipe da Flórida em situação delicada na luta por uma vaga nas semifinais da Conferência Leste.

O time comandado por Gerardo “Tata” Martino havia fechado a temporada regular na terceira colocação da conferência, enquanto o Nashville avançou em sexto. A série dos playoffs é disputada em melhor de três jogos, e agora está empatada em 1 a 1. A decisão será no próximo sábado (8), em Fort Lauderdale, na Flórida.