Mano Menezes analisa derrota do Grêmio para o Corinthians: “Fizemos um jogo igual”

Treinador do Tricolor lamentou o resultado e afirmou que seu time "merecia mais" do que uma derrota / Crédito: Jogada 10

A tarde não foi das melhores para o Grêmio na Neo Química Arena. Fora de casa, o Tricolor foi superado pelo Corinthians por 2 a 0 e estacionou na segunda parte da tabela de classificação do Brasileirão. Apesar da derrota como visitante, o técnico Mano Menezes afirmou que o Grêmio não jogou mal para sofrer um revés por dois gols de diferença neste domingo.

Segundo o treinador, o Tricolor teve bons momentos na partida e chegou a dominar em algumas partes, mas que faltou competência para transformar a superioridade em gols, como fez o Corinthians. “Eu não acho que a gente sofreu tanto assim. Acho que a gente teve um problema nos primeiros 15, 20 minutos de jogo. A partir do momento que a gente ajustou isso, o jogo ficou exatamente igual. Com o domínio nosso, a partir daquele momento, em termos de volume de jogo. Talvez a diferença esteja na criação no terço final. Mas a gente fez um jogo igual, os números do jogo mostram que o jogo foi igual e a gente sai daqui com o sentimento de que podia ter levado algo melhor”, destacou Mano, antes de acrescentar: “Sofremos dois gols, aí sim penso eu que nós temos que ser melhores. O escanteio eu achei que marcamos mal. Tecnicamente erramos na bola em que foi marcada a segunda penalidade máxima, a lateral era nossa. Nós nos enrolamos, metemos para trás, fomos sair driblando em lugar que não dava para sair driblando e sofremos uma penalidade naquela hora. Jogos difíceis como esse você tem que saber jogar, ter maturidade para jogar e, às vezes, tem que saber até sofrer”, disse o técnico.