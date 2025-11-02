Kaio Jorge fala sobre briga pela artilharia do Brasileirão: “Vai ter disputa até o fim”

Atacante marcou duas vezes no triunfo da Raposa sobre o Vitória por 3 a 1, no último sábado, no Mineirão

Kaio Jorge voltou a brilhar com a camisa do Cruzeiro. No triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória , no último sábado (1º), o atacante marcou duas vezes e quebrou um jejum de gols com a camisa celeste. De quebra, reassumiu a artilharia isolada do Campeonato Brasileiro, com 17 bolas na rede.

O camisa 19 não marcava desde o dia 11 de setembro, quando fez os dois gols na vitória sobre o Atlético, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Desde então, disputou seis partidas, com duas assistências no período.

Assim, voltou a assumir o topo da artilharia do Brasileirão, agora com 17 gols, um a mais que Arrascaeta, do Flamengo, que marcou no triunfo por 3 a 0 sobre o Sport, no Maracanã. Em seguida, vêm Vegetti, do Vasco, e Vitor Roque, do Palmeiras, com 13.

“Eu sou uma referência no ataque do time, então, a pressão e a confiança (nele) são maiores. Mas eu sei do meu potencial, da minha qualidade. Sabia que, se eu tivesse alguma oportunidade, eu iria marcar”, afirmou o artilheiro, antes de completar:

“Isso me incentiva a entrar no jogo mais ligado, focado. O Brasil tem diversos jogadores com muita qualidade. Vai ser uma disputa até o final”.