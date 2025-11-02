Juventude x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste domingo (02/11), em um confronto entre partes distintas na tabela, o Palmeiras encara o ameaçado Juventude, às 18h30, no Alfredo Jaconi. O duelo vale pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos, que somam três derrotas nas últimas cinco partidas, precisam desesperadamente dos três pontos para ainda sonhar em deixar a zona de rebaixamento e permanecer na elite. Por outro lado, o Verdão, que vinha de três jogos sem vencer, recuperou os ânimos ao bater a LDU por 4 a 0 em uma remontada histórica e se classificar para a final da Libertadores. Agora, o time de Abel Ferreira entra em campo para retomar a liderança do torneio de pontos corridos.

A Voz do Esporte está atenta a todas as movimentações da partida e inicia, ao vivo, a transmissão às 17h. Cesar Tavares, com sua voz inconfundível, narra a partida. Rafaela Carola está confirmada nos comentários. Já Raphael Almeida foi convocado para assegurar as melhores reportagens.