Internacional x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Colorado e Galo almejam emplacar uma sequência consistente de resultados para se afastar o risco de entrar na zona de rebaixamento

Neste domingo (02/11), Internacional e Atlético medem forças pela 31ª rodada do Brasileirão, às 18h30, no Beira-Rio. Em suas campanhas, os dois times intercalam entre resultados positivos e tropeços no torneio, o que explica a proximidade de ambos da zona de rebaixamento. O Colorado se encontra na 15ª posição, com 35 pontos, já o Galo está em 13º lugar, com 36. Por isso, se configura um confronto direto na briga contra o descenso.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar tudo, ao vivo, a partir das 17h. Eduardo Rizatti assume a bronca na narração. João Miguel Lotufo está confirmado nos comentários. A reportagem está sob os cuidados de Vanderlei Lima.