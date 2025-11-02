Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter vence Verona com gol contra no minuto final e segue na cola do Napoli

Gol salvador foi anotado aos 49 minutos do segundo tempo, logo após o VAR anular a marcação de um pênalti a favor dos anfitriões
Foi no sufoco, mas a Internazionale venceu por 2 a 1 o Verona, neste domingo (2), no Estádio Marcantonio Bentegodi, pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. Aos 49 do 2º tempo, um gol contra acabou sendo salvador. Com o resultado, os neroazzurri seguem na vice-liderança, com 21 pontos, apenas um atrás do Napoli. Já o Verona segue o martírio de ainda não ter vencido. Com cinco pontos, está na 18ª e antepenúltima colocação, dentro da zona de rebaixamento.

Futebol Internacional

