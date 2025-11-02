Fluminense perde zagueiro para jogo contra o Mirassol; dupla retorna ao time

Fluminense perde zagueiro para jogo contra o Mirassol; dupla retorna ao timeIgnácio levou cartão vermelho contra o Ceará e desfalca o Tricolor na próxima partida. Lucho Acosta e Bernal voltam de suspensão
O Fluminense não terá o zagueiro Ignácio para o duelo contra o Mirassol, na próxima quinta-feira (6), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o defensor levou cartão vermelho neste domingo, na derrota por 2 a 0 para o Ceara, e cumprirá suspensão automática.
Aos 14 minutos do segundo tempo, Ignácio foi expulso após errar tempo de bola e fazer falta por trás em Pedro Raul. O jogador foi titular ao lado de Freytes e substituiu Thiago Silva, preservado pela comissão técnica.
A expectativa é que Thiago Silva retorne ao time titular diante do Mirassol, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, na próxima quinta-feira. O duelo é um confronto direto por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Afinal, o Fluminense é o sétimo colocado, com 47 pontos, nove a menos que a equipe do interior de São Paulo, em quarto lugar.
Por outro lado, o Fluminense terá os retornos de Lucho Acosta e Bernal, que não enfrentaram o Vozão por estarem suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
