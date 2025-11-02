Filipe Luís elogia Bruno Henrique: “Jogou onde ele faz a diferença”

Técnico lembra que BH foi um falso 9, mas atuou na posição em que está acostumado — e por isso brilhou na vitória por 3 a 0 sobre o Sport

O técnico Filipe Luís comentou, na coletiva após a partida em que o Flamengo venceu o Sport por 3 a 0, neste sábado, 1/11, no Maracanã, sobre a atuação decisiva de Bruno Henrique. O jogador, que vinha de atuações apagadas e não marcava desde o dia 25 de agosto (11 jogos), teve uma performance muito boa. Após afirmar recentemente que não gostaria de atuar como um atacante de área, o camisa 9 explicou que sua opinião se baseava no fato de não querer disputar vaga com Pedro, já que sua função é mais pelos flancos. Contra o Vitória, no entanto, ele “lavou a alma”: marcou dois gols, perdeu outro e participou de diversas jogadas ofensivas. Para o técnico, a boa performance teve um fator fundamental:

“Bruno jogou onde ele atuou quase o tempo inteiro desde que chegou aqui no Flamengo,em 2019. Essa é a posição dele, é onde ele faz a diferença. Quando está confiante, ele rende muito mais”, disse Filipe Luís.

E o que fez o treinador? Não manteve Bruno Henrique como um falso 9. Ele deu liberdade para o atacante buscar jogadas no meio-campo e explorar sua velocidade nos duelos individuais pela esquerda.

Bruno Henrique, a lenda

Além disso, quem mais apareceu como centroavante foi Plata, o que fez Bruno atuar mais solto pelo flanco esquerdo, semelhante à época em que jogava ao lado de Gabigol — puxando a bola para dentro e finalizando. Assim saiu o primeiro gol. Confiante, Bruno também apareceu mais centralizado e, no momento certo, marcou o segundo. Para Filipe Luís, a confiança recuperada e a mudança de posicionamento foram essenciais.

“Bruno, assim como Samuel Lino e até o próprio Plata, vinham pressionados. Depois do jogo contra o Racing, pedi à torcida que apoiasse os jogadores que estavam um pouco abaixo, sem confiança. E eles responderam. Lino começou errando, mas foi crescendo. Bruno Henrique também. Os dois fizeram um ótimo jogo. Estou muito feliz com o Bruno. Assim como o Arrascaeta, ele é uma lenda do Flamengo e temos que agradecê-lo sempre”, completou o técnico, que deu um afetuaso abraço em Bruno aindadurante o jogo. O camisa 27, o homem dos gols renasceu.