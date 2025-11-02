Felipe Anderson celebra “gol mais bonito” e exalta “força do elenco” do Palmeiras

Felipe Anderson celebra “gol mais bonito” e exalta “força do elenco” do PalmeirasAutor de um golaço, atacante destaca foco do time em "virar a chave" após Libertadores para buscar a liderança do Brasileirão
O Palmeiras venceu o Juventude por 2 a 0, neste domingo (02/11), e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da partida foi Felipe Anderson, que marcou um golaço no segundo tempo. Após o jogo, o atacante comemorou o feito. Inclusive, ele classificou o lance como o seu gol mais bonito com a camisa do clube até agora. Além disso, o jogador fez questão de exaltar a mentalidade do grupo na briga pelo título nacional.
Na saída de campo, Felipe Anderson destacou que o resultado no Alfredo Jaconi prova a qualidade de todo o plantel.
“É o gol mais bonito pelo Palmeiras. Mas temos que valorizar a força do elenco, todos preparados, isso faz um time que luta pelo título”, afirmou o atacante.
Afinal, o técnico Abel Ferreira escalou um time misto, poupando titulares, e mesmo assim conseguiu uma vitória consistente fora de casa.
O jogador também citou a dificuldade de manter o foco após a classificação épica na Libertadores, no meio de semana. Segundo Felipe Anderson, o time precisou se esforçar para mudar o foco rapidamente.
“Não era fácil, depois da vitória da quinta-feira (contra a LDU), voltar e concentrar para o Brasileiro”, explicou.
Para ele, o Palmeiras demonstrou maturidade para não se acomodar.
Por fim, o atacante reforçou que a equipe não pode relaxar na reta final. A disputa ponto a ponto com o Flamengo exige atenção máxima.
“Não dá para se distrair, precisamos fazer a nossa parte”, concluiu Felipe Anderson.
Com a vitória, o Verdão chegou aos 65 pontos, ultrapassou o rival (64) e agora depende apenas de si mesmo para conquistar o título do Brasileirão.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.