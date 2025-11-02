Ex-mentor de Griezmann vai a julgamento e pode pegar pena dura por abuso sexual de jovens

Durante o processo, Antoine, atualmente do Atlético de Madrid, prestou depoimento sobre o período em que morou na residência do homem / Crédito: Jogada 10

O ex-olheiro Éric Olhats, de 62 anos, passará por julgamento em Bayona, no sudoeste da França, nesta terça-feira (4) por “abuso sexual e corrupção de menores”. Conhecido por ter descoberto Antoine Griezmann e o levado à Real Sociedad, o réu responde por denúncias envolvendo seis ex-jogadores, todos menores de 15 anos à época dos supostos crimes, do Aviron Bayonnais.

De acordo com o processo, os fatos ocorreram entre 1997 e 2002 e, em novos episódios, entre 2021 e 2022. Olhats, que nega as acusações, está em detenção pro provisória desde a reabertura do caso e responderá diante do Tribunal Criminal de Bayona nesta semana. As vítimas relatam toques inapropriados, masturbações forçadas e recebimento de mensagens com teor sexual por parte Olhats nas denúncias. Além disso, os jovens também relataram diversas exibições de material pornográfico durante os contatos. Versões conflitantes Os relatos mencionados descrevem episódios repetidos de intimidação e manipulação emocional. Segundo a advogada Sandrine Larié, representante de um dos denunciantes, o ex-olheiro mantinha com os jovens uma relação de poder que alternava afeto e medo. “Éric Olhats se fazia querer e temer. Ele criava laços de confiança, mas, ao mesmo tempo, usava sua posição para exercer controle sobre os garotos. Mantinham relações que se tornavam insalubres”, afirmou Larié à imprensa francesa.

Já o acusado nega veementemente todas acusações desde o início das investigações, em 2019. Seus advogados sustentam que não há provas materiais que confirmem as acusações e pedem absolvição total. Envolvimento indireto de Griezmann Antoine, que atualmente defende o Atlético de Madrid, prestou depoimento como testemunha do caso. Isso porque o atacante viveu na casa de Olhats entre 2004 e 2009, quando ingressou na base da Real Sociedad, no País Basco. Em seu depoimento, o atacante declarou não ter presenciado nem sofrido qualquer tipo de comportamento inadequado. As autoridades confirmaram que o depoimento do jogador serviu apenas para esclarecer o contexto da convivência e que ele não figura como vítima ou parte envolvida.

O atleta rompeu seu vínculo com o ex-olheiro, que também atuava como seu mentor esportivo, em 2017. Três anos depois, em entrevista à revista France Football, Antoine afirmou que não mantinha contato qualquer com Olhats. Éric Olhats no futebol Olhats ficou conhecido no cenário europeu por ter descoberto Griezmann em 2005, após diversas rejeições de clubes por questões físicas. O olheiro viu potencial no garoto e o levou à Real Sociedad, onde o atacante iniciou sua trajetória profissional. Ao longo da carreira, Olhats trabalhou como olheiro e técnico de formação em clubes regionais, ganhando reputação com jovens talentos. Durante o auge da carreira de Antoine, em 2014, atuou brevemente como comentarista esportivo e consultor técnico.

A partir de 2019, seu nome passou a figurar nas investigações sobre abusos no futebol de base francês. Possível pena Espera-se que o caso se estenda por dias, visto que a Justiça busca apurar não apenas os supostos atos cometidos por Olhats, mas também a eventual omissão de dirigentes e instituições que trabalhavam com ele à época.