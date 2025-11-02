Em clima “leve e celebrativo”, Neymar recebe ídolos e ex-companheiros após retorno ao Santos

O astro posou para fotos com nomes históricos do futebol e jogadores adversários, além de ter "voltado no tempo" com Deyverson / Crédito: Jogada 10

Neymar voltou a vestir a camisa do Santos no último sábado (01) e, ainda que tenha atuado por apenas 30 minutos, o astro movimento os bastidores na Vila Belmiro. Isso porque o camisa 10 recebeu amigos, ex-companheiros e jogadores adversários no vestiário alvinegro logo após o empate em 1 a 1 com o Fortaleza, pela 31ª rodada do Brasileirão.

O retorno simbólico ao estádio ficou marcado pela emoção e, especialmente, os encontros marcantes. Além de atletas do próprio elenco, o atacante tirou fotos com nomes históricos do clube e da Seleção Brasileira ainda no vestiário. Rivaldo, por exemplo, marcou presença e ‘tietou’ o craque. Nomes como Giovanni, ídolo santista dos anos 90, e Alex, referência técnica da geração de 2002 do Peixe, também marcaram presença e registraram o encontro nas redes sociais. Presente guardado desde 2017 Um dos momentos mais curiosos da noite, porém, não envolveu nomes históricos do futebol nacional, mas um atleta adversário: Deyverson. Atacante do Fortaleza, o jogador enfrentou o camisa 10 na final da Copa do Rei de 2016/17 quando defendia o Alavés e aproveitou a presença do astro para relembrar o episódio. Deyverson atuou como titular da equipe basca, bem como Neymar pelo lado do Barcelona. O camisa 10 balançou as redes na ocasião e ainda serviu Messi para um dos três gols da vitória por 3 a 1 sobre o Alavés. Depois do jogo, o atacante do Fortaleza recebeu a camisa usada pelo ídolo santista.

Mais de seis anos depois, Deyverson levou o uniforme ao vestiário da Vila para que o craque autografasse a peça. Ele ainda ganhou uma camisa do Santos entregue pelo próprio astro no vestiário. “Essa aqui ganhei dele na final. Infelizmente, não conseguimos ganhar do Barcelona. Ele me deu de presente. Passei ali agora, então peguei a do Santos também. Não falem mal dele porque ele é o melhor jogador do mundo. Simpatia nota mil!”, declarou Deyverson. Participação de Neymar em campo Recuperado da lesão no músculo reto femoral, na região do quadríceps, o camisa 10 atuou por cerca de meia hora. Tempo suficiente para protagonizar lances de destaque e conceder assistência para Adonis Frías marcar o gol de empate do Peixe.

O camisa 10 ainda levou perigo em cobrança de falta, obrigando o goleiro Brenno a fazer grande defesa. Santos no Brasileirão O astro voltou em um momento crucial para o Peixe na briga contra o rebaixamento. Com o empate, o Santos se manteve na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, somando 37 pontos após 31 rodadas.