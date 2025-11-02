Dorival destaca equilíbrio do Corinthians e exalta Memphis: “Ataca no momento certo”Treinador comemora ter quase todo o elenco à disposição no momento chave da temporada e valoriza qualidades do atacante holandês
Após o triunfo por 2 a 0, na Neo Química Arena, sobre o Grêmio, o técnico Dorival Júnior celebrou o momento do Corinthians e ressaltou a importância de ter quase todo o elenco à disposição pela primeira vez na temporada. Na visão do comandante, os resultados não refletiam o desempenho do Timão, que emendou três vitórias seguidas e diminuiu a diferença para o G7.
“Primeiro que é um dado importante que eu não havia tido antes, ter o elenco todo à disposição. Isso graças ao departamento médico do clube, que nos proporciona isso, no momento mais importante do ano. Eu fico feliz porque eu vinha falando anteriormente que os resultados não vinham condizendo com o que vínhamos fazendo. A posição na tabela incomodava. Os resultados não acompanhavam o que a equipe produzia. Hoje passamos mais uma partida sem tomar gol”, disse
“Fico feliz com o crescimento, não só dos três da frente (GYM), mas da grande maioria, até os que não atuam, se entregando, brigando por posições. Isso é um fator importante. Valorizo o que o grupo vem fazendo e entregando. Hoje eu vejo uma equipe mais equilibrada com os jogadores todos à disposição”, completou.
“Eu confesso que nós não tínhamos abordado olhar pra frente, porque era uma situação que incomodava, nos dava muita preocupação, os resultados não apareciam e não acompanhavam o que acontecia em campo. É uma realidade que passamos. Agora, é um momento diferente, não temos que alterar e mudar nada. Hoje, nossos melhores momentos foram quando saímos trabalhando a bola e nos estabelecemos em momento ofensivo. Quando queríamos acelerar muito, tínhamos dificuldades porque a transição do Grêmio é forte. Mas fomos bem, neutralizamos a maioria dos lances dos adversários”, salientou.
Elogios ao holandês
Durante a coletiva, Dorival fez questão de exaltar a qualidade de Memphis Depay, autor do segundo gol do Corinthians. O comandante ressaltou a leitura que o atacante tem em campo e que a equipe pode se aproveitar ainda mais de suas valências.
“Memphis tem uma forma de interpretar o jogo que é muito interessante e que parte da marcação. Ele é um cara que fecha muitos espaços, mesmo que não seja em um combate agressivo. Ele ataca no momento certo e isso daí dificulta as saídas adversárias, que tem que usar os lados do campo, o que para nós tem uma importância muito grande. Sem bola, executa uma função muito interessante. Essa percepção é muito dele. Ele tem uma leitura muito interessante. É um jogador que nos entrega coisas muito positivas ao longo de 90 minutos. Com ou sem bola”, enalteceu.
“Ele joga muito com aproximação. É um detalhe que temos de melhorar. Temos de usá-lo mais como pivô para que possamos ter aproximação em cima. Mesmo que esteja marcado, ele gosta de receber. Nós temos que aproveitar um pouco mais. Se apresenta essa possibilidade, temos que tentar entender e, durante os 90 minutos, usarmos um pouco mais, que é um fator muito positivo do atleta”, concluiu.
Sonho da Libertadores
Com o resultado, os comandados do técnico Dorival Júnior alcançaram a marca de 42 pontos e encurtaram a distância para o G7. Afinal, Fluminense e Botafogo tropeçaram na rodada, e a diferença da equipe para o Tricolor, atual sétimo colocado, é de cinco pontos.
Por fim, na próxima rodada, o Timão mede forças com o Red Bull Bragantino, quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Cícero de Souza Marques. A equipe tenta vencer mais uma para encostar ainda mais na luta por uma vaga na próxima Libertadores.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar