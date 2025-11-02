Dorival destaca equilíbrio do Corinthians e exalta Memphis: “Ataca no momento certo”

“Primeiro que é um dado importante que eu não havia tido antes, ter o elenco todo à disposição. Isso graças ao departamento médico do clube, que nos proporciona isso, no momento mais importante do ano. Eu fico feliz porque eu vinha falando anteriormente que os resultados não vinham condizendo com o que vínhamos fazendo. A posição na tabela incomodava. Os resultados não acompanhavam o que a equipe produzia. Hoje passamos mais uma partida sem tomar gol”, disse

Após o triunfo por 2 a 0, na Neo Química Arena, sobre o Grêmio, o técnico Dorival Júnior celebrou o momento do Corinthians e ressaltou a importância de ter quase todo o elenco à disposição pela primeira vez na temporada. Na visão do comandante, os resultados não refletiam o desempenho do Timão, que emendou três vitórias seguidas e diminuiu a diferença para o G7.

“Fico feliz com o crescimento, não só dos três da frente (GYM), mas da grande maioria, até os que não atuam, se entregando, brigando por posições. Isso é um fator importante. Valorizo o que o grupo vem fazendo e entregando. Hoje eu vejo uma equipe mais equilibrada com os jogadores todos à disposição”, completou.

“Eu confesso que nós não tínhamos abordado olhar pra frente, porque era uma situação que incomodava, nos dava muita preocupação, os resultados não apareciam e não acompanhavam o que acontecia em campo. É uma realidade que passamos. Agora, é um momento diferente, não temos que alterar e mudar nada. Hoje, nossos melhores momentos foram quando saímos trabalhando a bola e nos estabelecemos em momento ofensivo. Quando queríamos acelerar muito, tínhamos dificuldades porque a transição do Grêmio é forte. Mas fomos bem, neutralizamos a maioria dos lances dos adversários”, salientou.

Elogios ao holandês

Durante a coletiva, Dorival fez questão de exaltar a qualidade de Memphis Depay, autor do segundo gol do Corinthians. O comandante ressaltou a leitura que o atacante tem em campo e que a equipe pode se aproveitar ainda mais de suas valências.