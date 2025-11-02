Depay volta a marcar e celebra terceira vitória consecutiva do Corinthians: “Trazem confiança”Atacante estufa a rede pelo Timão depois de três meses e analisa reta final da temporada, com possível luta por vaga na Libertadores
Diante de mais de 42 mil torcedores na Neo Química Arena, Memphis Depay voltou a balançar a rede pelo Corinthians depois de três meses. Afinal, o holandês ajudou a equipe paulista a bater o Grêmio por 2 a 0 pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e manter vivo o sonho de encostar no G7. Na saída de campo, o jogador falou sobre o momento do Timão, que conquistou a terceira vitória seguida, e disse que os triunfos trazem confiança na reta final da temporada.
“Temos que fazer a decisão certa para que possamos atingir mais gols, e é parte do que acho que fizemos muito bem hoje. Agora são três vitórias seguidas, como conseguimos muito bem no final do campeonato do ano passado. E se repetirmos uma sequência como essa, podemos brigar pela Copa do Brasil e por coisas importantes no Brasileirão”, frisou.
“Acho que quando você ganha jogos, a equipe tem mais confiança. As vitórias trazem confiança. Muitas vezes, temos que construir um jogo de trás e hoje nós fizemos isso muito bem. Tínhamos uma posição muito boa e ainda podemos melhorar. Mas, claro, quando temos confiança, podemos ganhar mais jogos. E esse é o objetivo, ganhar mais jogos. A equipe está focada, muito focada, então estou feliz com isso”, completou.
Momento do Timão
Com o resultado, os comandados do técnico Dorival Júnior alcançaram a marca de 42 pontos e encurtaram a distância para o G7. Afinal, Fluminense e Botafogo tropeçaram na rodada, e a diferença da equipe para o Tricolor, atual sétimo colocado, é de cinco pontos.
