Depay volta a marcar e celebra terceira vitória consecutiva do Corinthians: “Trazem confiança”

“Acho que quando você ganha jogos, a equipe tem mais confiança. As vitórias trazem confiança. Muitas vezes, temos que construir um jogo de trás e hoje nós fizemos isso muito bem. Tínhamos uma posição muito boa e ainda podemos melhorar. Mas, claro, quando temos confiança, podemos ganhar mais jogos. E esse é o objetivo, ganhar mais jogos. A equipe está focada, muito focada, então estou feliz com isso”, completou.

Momento do Timão

Com o resultado, os comandados do técnico Dorival Júnior alcançaram a marca de 42 pontos e encurtaram a distância para o G7. Afinal, Fluminense e Botafogo tropeçaram na rodada, e a diferença da equipe para o Tricolor, atual sétimo colocado, é de cinco pontos.

