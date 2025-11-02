Cuesta condiciona revés do Vasco a pênalti no primeiro tempo: “Mudou tudo”Zagueiro diz que Cruz-Maltino não fez um mau jogo e derrota para o São Paulo não é um sinal de alerta para mudanças significativas
O Vasco até que fez um bom primeiro tempo, com volume de jogo, mas o São Paulo foi letal e venceu por 2 a 0, em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. Na saída de campo, o zagueiro colombiano Carlos Cuesta condicionou o revés ao pênalti de Paulo Henrique em Arboleda no fim do primeiro tempo, que, para ele, modificou o cenário do confronto.
“É algo que aconteceu de maneira inexplicável. Vínhamos jogando muito bem. Hoje, faltou criar mais perigo. O gol no fim do 1º tempo nos afetou rápido e mudou tudo, porque eles voltaram um pouco mais atrás e nos fizeram ter de encontrar outras formas de jogo. Mas não foi um mau jogo. Creio que no 0 a 0 estávamos controlando. Depois, mudou tudo”, analisou.
No fim do primeiro tempo, o lateral-direito se enrolou com Arboleda na área. Nesse sentido, Wilton Pereira Sampaio foi até o VAR pra analisar a jogada e assinalou o pênalti, Na cobrança, Lucas Moura foi certeiro, enquanto Luiz Gustavo ampliou no fim da partida.
“Não é um alerta porque quando ganhamos três jogos sem sofrer gol é porque todos estamos trabalhando muito bem. Todos podem falar de Robert (Renan) e de Cuesta, mas é a equipe em geral. O alerta é olhar para o próximo jogo e ver o que precisamos corrigir. Mas não é um alerta de que não estamos trabalhando bem. Ao contrário, estamos trabalhando muito. O jogo tem isso, coisas que se dão de forma imprevisível, como o pênalti. Depois temos que trabalhar para uma reação”, disse.
Por fim, o próximo compromisso do Cruz-Maltino será diante do arquirrival Botafogo, quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos. A equipe, no momento, soma 42 pontos e ocupa a 9ª colocação, cinco atrás do G7.