Cuesta condiciona revés do Vasco a pênalti no primeiro tempo: “Mudou tudo”

Zagueiro diz que Cruz-Maltino não fez um mau jogo e derrota para o São Paulo não é um sinal de alerta para mudanças significativas

O Vasco até que fez um bom primeiro tempo, com volume de jogo, mas o São Paulo foi letal e venceu por 2 a 0, em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. Na saída de campo, o zagueiro colombiano Carlos Cuesta condicionou o revés ao pênalti de Paulo Henrique em Arboleda no fim do primeiro tempo, que, para ele, modificou o cenário do confronto.

“É algo que aconteceu de maneira inexplicável. Vínhamos jogando muito bem. Hoje, faltou criar mais perigo. O gol no fim do 1º tempo nos afetou rápido e mudou tudo, porque eles voltaram um pouco mais atrás e nos fizeram ter de encontrar outras formas de jogo. Mas não foi um mau jogo. Creio que no 0 a 0 estávamos controlando. Depois, mudou tudo”, analisou.