Corinthians x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (02/11), Corinthians e Grêmio medem forças, às 16h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão chega embalado após engatar duas vitórias seguidas contra Atlético-MG e Vitória e busca seguir subindo na tabela, almejando uma vaga na próxima edição da Libertadores. Já o Imortal tenta engrenar de vez na competição e parar com as oscilações. Para isso, busca seu segundo triunfo seguido, após bater o Juventude, em sua casa, por 3 a 1 e também subir na classificação.

A Voz do Esporte acompanha tudo, desde cedo, ao vivo, a partir de 14h30. João Delfino já avisou à família e seus seguidores das redes sociais que narra o encontro entre paulistas e gaúchos. Leide Marques abrilhanta a transmissão com seus comentários. Na reportagem, Bruno Nunes assume a camisa 10.