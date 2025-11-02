Corinthians faz dever de casa e vence o Grêmio pelo Brasileirão

Timão supera o Tricolor Gaúcho na tarde deste domingo / Crédito: Jogada 10

Em casa, o Corinthians não deu sopa para o azar e cumpriu o seu dever. Com um gol em cada tempo – um de Gustavo Henrique e outro de Memphis – o Timão superou o Grêmio por 2 a 0, na Neo Química Arena, na tarde deste domingo, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão 2025. Com o triunfo, o Corinhtians sobe para a primeira parte da tabela, na 9ª colocação, com 42 pontos, enquanto o Grêmio estaciona na 11ª com 39. Na próxima rodada, o Timão enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Cruzeiro.

Timão em vantagem A partida começou a todo vapor, mesmo debaixo de chuva na Neo Química Arena. O Corinthians fez uma pressão inicial e colocou o Grêmio nas cordas nos primeiros cinco minutos. O Tricolor soube se segurar e também levou perigo com uma sequência de escanteios. E foi justamente em um escanteio que o Corinthians saiu na frente e abriu vantagem no placar. Garro jogou a bola na área, Tiago Volpi passou em branco e Gustavo Henrique testou para o gol vazio. Muita correria, pouca técnica Em vantagem, o Corinthians passou a tentar controlar a partida, diminuir o ritmo e apostou nos contra-ataques para assustar ao Grêmio. Por sua vez, o time gaúcho passou a ter mais a bola no pé e começou a assustar pelo alto, mas nada que fizesse Hugo Souza trabalhar de forma efetiva.

Pênalti liquida o jogo para o Timão A etapa final teve como tônica a presença forte do Grêmio no campo de ataque. Enquanto isso, o Corinthians esperava uma oportunidade para estocar e matar o jogo. Em uma dessas descidas ao ataque, o Timão foi premiado. Dodi colocou a mão na bola dentro da área e Davi Lacerda apontou o pênalti para o Corinthians na Neo Química Arena. Na cobrança, Memphis deslocou Tiago Volpi e ampliou o placar, praticamente garantindo a vitória alvinegra. No fim, o Grêmio até que tentou diminuir, mas sem sucesso. Três pontos para o Timão e mais uma derrota fora de casa para o Tricolor Gaúcho.