Corinthians faz dever de casa e vence o Grêmio pelo Brasileirão

Corinthians faz dever de casa e vence o Grêmio pelo BrasileirãoTimão supera o Tricolor Gaúcho na tarde deste domingo
Em casa, o Corinthians não deu sopa para o azar e cumpriu o seu dever. Com um gol em cada tempo – um de Gustavo Henrique e outro de Memphis – o Timão superou o Grêmio por 2 a 0, na Neo Química Arena, na tarde deste domingo, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão 2025.
Com o triunfo, o Corinhtians sobe para a primeira parte da tabela, na 9ª colocação, com 42 pontos, enquanto o Grêmio estaciona na 11ª com 39. Na próxima rodada, o Timão enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Cruzeiro.
Timão em vantagem
A partida começou a todo vapor, mesmo debaixo de chuva na Neo Química Arena. O Corinthians fez uma pressão inicial e colocou o Grêmio nas cordas nos primeiros cinco minutos. O Tricolor soube se segurar e também levou perigo com uma sequência de escanteios.
E foi justamente em um escanteio que o Corinthians saiu na frente e abriu vantagem no placar. Garro jogou a bola na área, Tiago Volpi passou em branco e Gustavo Henrique testou para o gol vazio.
Muita correria, pouca técnica
Em vantagem, o Corinthians passou a tentar controlar a partida, diminuir o ritmo e apostou nos contra-ataques para assustar ao Grêmio. Por sua vez, o time gaúcho passou a ter mais a bola no pé e começou a assustar pelo alto, mas nada que fizesse Hugo Souza trabalhar de forma efetiva.
Pênalti liquida o jogo para o Timão
A etapa final teve como tônica a presença forte do Grêmio no campo de ataque. Enquanto isso, o Corinthians esperava uma oportunidade para estocar e matar o jogo. Em uma dessas descidas ao ataque, o Timão foi premiado.
Dodi colocou a mão na bola dentro da área e Davi Lacerda apontou o pênalti para o Corinthians na Neo Química Arena. Na cobrança, Memphis deslocou Tiago Volpi e ampliou o placar, praticamente garantindo a vitória alvinegra.
No fim, o Grêmio até que tentou diminuir, mas sem sucesso. Três pontos para o Timão e mais uma derrota fora de casa para o Tricolor Gaúcho.
CORINTHIANS 2X0 GRÊMIO
Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
Data-Hora: 02/11/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Público:
Gol: Gustavo Henrique 16’/1T (1-0), Memphis 35’2T (2-0)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Hugo), Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Carrillo (Ryan), Maycon (Charles) e Matheus Bidu; Rodrigo Garro (Diego); Memphis e Yuri Alberto (Gui Negão). Técnico: Dorival Jr.
GRÊMIO: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Cuellar) e Arthur; Alysson (Pavon), Edenilson (Cristaldo) e Amuzu (Cristian Olivera); Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.
>Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
Cartões Amarelos: Carillo, Matheuzinho, Matheus Bidu (COR), Noriega, Dodi, Cuellar (GRE)
