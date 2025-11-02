Com um a mais, Inter não fura bloqueio e fica no empate com o Atlético no Beira-Rio

Colorado não aproveita a vantagem numérica desde o primeiro tempo e para na grande atuação do goleiro Éverson / Crédito: Jogada 10

Com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o Internacional não se aproveitou da vantagem e ficou no 0 a 0 com o Atlético Mineiro, no Beira-Rio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, os donos da casa perderam a chance de aumentar ainda mais a distância para o Z4. Agora, seguem na 15ª posição, com 36 pontos, enquanto os visitantes estão em 13º, com 37. Na próxima rodada da competição, o Colorado visita o Vitória, no Barradão, quarta-feira (5), às 18h (de Brasília). O Galo, por sua vez, recebe o Bahia, no mesmo dia, porém às 20h, na Arena MRV.

VAR em ação e reclamação Dentro do Beira-Rio, o Colorado tentou se impor desde o primeiro minuto e logo assustou. Afinal, Vitinho fez um cruzamento para Borré, que por pouco não alcançou a bola, mas viu Saravia fazer um corte providencial. Quando o Galo equilibrou as ações, Vitor Hugo deu um carrinho e elevou demais a perna, algo que fez com que o árbitro fosse consultar o VAR. Depois da análise, Alex Gomes Stefano aplicou o vermelho. O confronto esquentou de vez depois que o árbitro assinalou pênalti de Bernabéi em Rony. Contudo, ele teve que novamente consultar o VAR e mudou a decisão depois de analisar o vídeo, o que causou a revolta dos jogadores do Atlético. O jogo, então, ficou paralisado por mais de dez minutos, e Alex expulsou o técnico Jorge Sampaoli. No melhor momento do Inter no primeiro tempo, Vitinho teve a chance de finalizar na saída de Everton. A bola sobrou para Bernabéi que chutou, entretanto Saravia salvou novamente. Em outro lance em velocidade, foi a vez de Alan Franco tirar em cima da linha.

Muralha atleticana Na volta do intervalo, Alan Patrick recebeu o cruzamento de Vitinho, mas Saravia voltou a aparecer bem na interceptação. O camisa 10 colorado, então, deu um carrinho em Júnior Alonso e recebeu o vermelho. Entretanto, o árbitro foi novamente até o VAR para analisar um lance e mudou a decisão ao aplicar apenas o amarelo. Os donos da casa passaram a pressionar, mas pararam em Everson. O goleiro fez uma grande defesa após chute de longa distância de Carbonero, assim como defendeu a cabeçada de Ricardo Mathias. Do outro lado, o Galo também tentou tirar o zero do placar, mas Reinier e Bernard pecaram na pontaria e não foram felizes na conclusão. Por fim, o Colorado até tentou chegar ao gol na base do abafa, mas parou na grande atuação de Everson e na falta de tranquilidade em virtude do mau momento no Brasileirão.